Cielo poco nuboso con tendencia a cubrirse por la tarde

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias mañana, cuando, no obstante, las nubes tenderán a aumentar por la tarde e incluso podrían dejar alguna lluvia, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia viento flojo a moderado y temperaturas con pocos cambios.



La máxima llegará a 24 grados en las dos capitales del archipiélago, en tanto que la mínima será de 16 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 18 en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su predicción, que detalla que el viento se prevé del oeste flojo a moderado, si bien podría ser más fuerte en las cumbres tinerfeñas, con rachas que igual llegan a 55 kilómetros por hora.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del oeste o noroeste y fuerza entre 3 y 5, marejadilla o marejada aunque con áreas de fuerte marejada, sobre todo en el entorno de La Palma y El Hierro, y mar de fondo del noroeste de 2 metros.



La previsión del tiempo para este martes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos al norte y oeste a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de alguna precipitación, en general débil, en la costa oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 17 25



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos nubosos, con intervalos al norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 18 26



GRAN CANARIA



Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en costas norte y oeste y probable nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 24



TENERIFE



Cielos poco nubosos con intervalos en costas norte y oeste y probable nubosidad de evolución por la tarde. Baja probabilidad de alguna precipitación en vertientes norte, oeste y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este. En cumbres centrales, noroeste con rachas de fuerte que podrían alcanzar los 55 km/h durante la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 18 24



LA GOMERA



Cielos poco nubosos con intervalos en costas norte y oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 17 24



LA PALMA



Cielos poco nubosos con intervalos en costas norte y oeste y probable nubosidad de evolución por la tarde, no descartándose lluvias débiles y ocasionales en dichas zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 15 24



EL HIERRO



Cielos poco nubosos con intervalos en costas norte y oeste, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento del oeste flojo a moderado con brisas en costa este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 15 18