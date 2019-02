Cielos despejados para este jueves

Previsiones por islas para este jueves:



LANZAROTE



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes bajas en el litoral norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 13 21





FUERTEVENTURA



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes bajas en los litorales norte y nordeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 12 21



GRAN CANARIA



Poco nuboso a despejado, tendiendo al final a intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste e intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en costas y del este en medianías y zonas altas. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 15 20



TENERIFE



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de bajas en el litoral nordeste y algún intervalo de nubes altas por la tarde en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado. En cumbres viento del sudeste flojo a moderado. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 15 23



LA GOMERA



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste a este flojo a moderado. Predominio de brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 17 22



LA PALMA



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de bajas en el litoral nordeste y algún intervalo de nubes altas por la tarde en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente este. Predominio de brisas en costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 15 23



EL HIERRO



Poco nuboso a despejado, con algún intervalo de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en costas y del este en medianías y zonas altas. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 18