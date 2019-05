Cielos despejados y temperaturas en ascenso este sábado

Los cielos despejados y las temperaturas en ascenso predominarán este sábado en Canarias.



En el mar habrá norte o noreste 3 o 4. Marejadilla o marejada. En costa oeste, variable 1 o 2, y rizada.



Previsiones por islas para este sábado:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos matinales en el norte y oeste. No se descarta calima en altura, sin afectar en general a la visibilidad en superficie. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, sin descartar que localmente se alcancen los 30ºC en zonas del interior. En zonas de costa, viento de componente norte flojo en general, con predominio del régimen de brisas. En zonas de interior, de componente este, más intenso en la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 19 30





FUERTEVENTURA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos matinales en el norte y oeste. No se descarta calima en altura, sin afectar en general a la visibilidad en superficie. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, sin descartar que localmente se alcancen los 30ºC en zonas del interior. En zonas de costa, viento de componente norte flojo en general, con predominio del régimen de brisas. En zonas de interior, de componente este, más intenso en la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 18 29





GRAN CANARIA



En zonas bajas del norte, intervalos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso durante la mañana; en el resto, poco nuboso o despejado. No se descarta calima en zonas altas en la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso; no se descarta que las máximas alcancen localmente los 30ºC en medianías del sur. Viento de componente norte flojo a moderado, con predominio de las brisas en costas norte y sur; en cumbres, viento de componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 25





TENERIFE



En zonas bajas del nordeste, intervalos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso durante la mañana; en el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, siendo más acusado en cumbres; máximas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en el nordeste. Viento de componente norte flojo a moderado, con predominio del régimen de brisas en costas norte y suroeste; en zonas altas, viento de componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 30





LA GOMERA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado, con predominio del régimen de brisas en las costas norte y sur; en zonas altas, viento componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 20 26





LA PALMA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado, predominando el régimen de brisas en la costa suroeste; en zonas altas, viento de componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 20 27





EL HIERRO



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso, afectando principalmente a las máximas. Viento de componente norte flojo a moderado, predominando el régimen de brisas en la costa suroeste; en zonas altas, viento de componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 19 25