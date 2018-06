Cielos nubosos al norte con posibilidad de lluvia débil

Canarias tendrá éste sábado predominio de cielos nubosos, con nubosidad más abundante en el norte de las islas, disminuyendo por la tarde a intervalos nubosos y con probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas durante la madrugada.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta en su previsión chubascos en el resto a lo largo del día, sobre todo en las islas de mayor relieve.



Las temperaturas seguirán en descenso, más acusados en el interior de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, mientras que el viento soplará de componente norte flojo a moderado.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del norte de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-, marejadilla, localmente marejada en los extremos este y oeste y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros de altura.



El Hierro tendrá componente norte de fuerza 4, marejadilla o marejada -en la costa sur, variable 2 y rizada- y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



En Tenerife y La Gomera habrá norte de fuerza 3 o 4, localmente 5 entre islas, marejadilla o marejada -en las costas sur, variable 2 y rizada- y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.



Las aguas costeras de Gran Canaria tendrán componente norte de fuerza 3 o 4, localmente 5 en los extremos este y oeste, marejadilla o marejada -en la costa sur, variable 2 y rizada- y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros en el norte.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán noroeste de fuerza 3 o 4 rolando a norte, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas en torno a 1 metros en las costas del oeste y norte.



La previsión meteorológica de la Aemet para este sábado, por islas, es la siguiente:







LANZAROTE



Intervalos nubosos, con predominio de poco nuboso durante las horas centrales. Baja probabilidad de alguna precipitación débil en el norte de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 17 25







FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Baja probabilidad de alguna precipitación débil en el norte de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 18 24







GRAN CANARIA



Nuboso de madrugada, disminuyendo pronto a intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles dispersas en el norte de madrugada, y baja probabilidad de que a lo largo del día se produzca algún chubasco ocasional en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero, más acusado en zonas altas y medianías. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en costas este y oeste por la tarde. Predominio de las brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 19 22







TENERIFE



En cumbres, por encima de unos 1600 a 1900 metros, poco nuboso a despejado. En franjas litorales, nuboso a cubierto, disminuyendo a intervalos nubosos a partir de mediodía. Probables lluvias débiles de madrugada en el norte, con probabilidad de que a lo largo del día se produzca algún chubasco ocasional en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, menos acusado en los litorales. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en puntas nordeste y noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 19 26







LA GOMERA



Nuboso en el norte y predominio de poco nuboso en el resto. Baja probabilidad de alguna lluvia débil de madrugada en el norte. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en puntas este y oeste por la tarde. Predominio de las brisas en costas norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 20 24







LA PALMA



En cumbres, por encima de unos 1600 a 1900 metros, poco nuboso a despejado. En el resto nuboso. Baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada en el norte y algún chubasco ocasional en el resto. Temperaturas en descenso, más acusado en zonas altas y medianías. Viento del nordeste flojo a moderado. Predominio de las brisas en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 18 22







EL HIERRO



Intervalos nubosos. Baja probabilidad de alguna lluvia débil de madrugada en el norte. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en puntas noroeste y costa este. Predominio de las brisas en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 15 20