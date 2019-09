El Círculo de Amistad XII de Enero acoge una exposición fotográfica de José Delgado Salazar

El Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife inauguró el pasado martes, 3 de septiembre, una exposición fotográfica de José Delgado Salazar compuesta por 151 imágenes de grandes barcos llegados al puerto de Santa Cruz de Tenerife y otras relacionadas con este entorno portuario.

La muestra, en la que el autor de 88 años de edad ha reunido imágenes tomadas con multitud de cámaras fotográficas desde sus años de infancia hasta la actualidad, puede visitarse hasta el 17 de septiembre en la Sala de Exposiciones que la entidad social tiene en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, de lunes a sábado de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Francisco Perera Molinero, máximo dirigente del Círculo de Amistad XII de Enero, presidió el acto de inauguración de la retrospectiva fotográfica que fue presentada por Emilio Abad Ripoll, escritor y miembro de la Tertulia Amigos del 25 de Julio, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de la Asociación de Militares Españoles Escritores, de la Asociación Hidalgos de Nivaria y de la de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias.

En este acto también estuvieron presentes Conrado Rodríguez-Maffiotte, director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Bioantropología; Fátima Hernández Martín, directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife; y Ana María Díaz Pérez, vocal de cultura y biblioteca del Círculo de Amistad XII de Enero, así como otros miembros del club social, familiares y amigos del autor de la muestra y aficionados a la fotografía.

La retrospectiva fotográfica de José Delgado recoge imágenes de barcos como el "Correíllo La Palma", el "Albatros", el "Arión", el "Black Prince", el "Deutchland", el yate de lujo "Sea Cloud", el barco turco "Akdeniz", el ruso "Odessa" y otros con tanta historia e importancia para Tenerife como fueron el "JJ Sister" y el "Manuel Soto".

Además, la colección expuesta incluye fotografías de los grandes cruceros que han ido superándose progresivamente, tanto en longitud como en capacidad de pasajeros, entre los que se encuentran el "Disney Magic", "Costa Victoria", "Costa Serena", "Costa Europa", "Queen Victoria", "Aida Blue", "Splendour of the Seas", "Navigator of the Seas", "Voyager of the Seas", "Queen Mary II", etc.

En la exposición también se encuentran representados los buques escuela con imágenes del "Cristhian Radich" y del "Mir", así como otras fotografías relacionadas con el propio entorno portuario, como la única grúa que se mantiene en la actualidad, preservada como pieza de museo; imágenes panorámicas de los muelles, etc.

El autor

José Delgado Salazar nació en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 1931. Siendo muy pequeño empezó sus primeros contactos con el mundo escolar en la Iglesia del Pilar, donde estaba ubicada una escuelita llamada popularmente de los ‘padritos’, y de ahí pasó a aprender las letras con Doña Marcela Martín, señora que regentaba casa de enseñanza en un enclave ubicado entre las calles de Santa Rosa de Lima y Santa Rosalía. Con posterioridad continuó sus estudios en el colegio de Don Matías Llabrés Verd. Años más tarde, José Delgado Salazar ingresó en el Colegio de San Ildefonso, como fundador, junto a personajes relevantes de la sociedad santacrucera.

Inició sus primeros trabajos en la Transamérica Sociedad Anónima, cerrada en 1987, de la que fue fundador (consignatario). También ostentó la representación de Naviera Vizcaína, Naviera Química, Navipesa, Gasosean, Sícula Oceánica, entre otras empresas…o el grupo Land Rover, Suzuki, Citroën y Skoda. En esos tiempos participó muy activamente en la famosa "Exposición Marítima de 1956", como miembro del comité organizador.

José Delgado fue nombrado Académico Protector de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo tomado en sesión plenaria celebrada el 28 de octubre de 2014, distinción que le fue entregada el 20 de enero de 2015, por el doctor Javier Parache, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Delgado Salazar es socio del Círculo de Amistad XII de Enero y también forma parte de la prestigiosa Tertulia Amigos del 25 de Julio.