Concierto Extraordinario de Navidad 2019 en el Círculo de Amistad XII de Enero

El Círculo de Amistad XII de Enero acoge este jueves, 19 de diciembre, el Concierto Extraordinario de Navidad 2019, a cargo de la Coral Polífónica de la entidad, integrada por un total de 46 voces mixtas bajo la dirección de Salvador Rojas González.

La actuación de la Coral tendrá lugar en el teatro que la sociedad tiene en su sede de la santacrucera calle Ruiz de Padrón, a partir de las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Como viene siendo tradicional, el concierto se centrará en la interpretación de villancicos, la mayoría de ellos canciones populares, procedentes de diversos países europeos. Así, comenzará con "Verbum caro factum est" (Cancionero de Uppsala), canción anónima del Siglo XVI; y continuará con "En el Portal de Belén", armonización de Diego Ramónni Lluch; "Away in a manger", de James Ramsey Murray; "Duérmete niño chiquito"; armonización de Lucas Estrada; el villancico tradicional inglés "The First Noel"; "Dime niño", con arreglos de Manual Oltra, y "Pastores de Belén", de Lewis Henry Redner (1868);

La Coral Polífónica también interpretará "En la más fría noche", de Jonathan Edwards Spilman; "Flor de Navidad", de Antonín Dvorak; "Esta noche es Nochebuena", popular; "Blanca Navidad", de Irving Berlin; "Campana sobre campana", armonización de R. Farreny; "Wat child is this", arreglos de Sir Jhonn Stainer; "Cantemos a María", arreglos de Juan Tony Guzmán; "Tescendi dalle stelle", letra de San Alfonso María de Ligprio, con la actuación del solista Víctor Coello y Francisco Pellegrino; "Lo Divino" (Tenerife), de Fermín Cedrés con armonización de S. Rojas y actuaciones de José María Mederos y Luis María y Anta; y finalizará con "Feliz Navidad", de José Feliciano.

Las 46 voces de la Coral Polifónica del Círculo de Amistad estarán acompañadas por una orquesta formada por Luis Alberto Rojas y Chaxiraxi González, violines; Amanda Ramos, viola; Yurena Darias, violoncello; Alicia Palma, clarinete; Francisco Rivero, percusión; Meinardo Serrano, Antonio González y Berta Perdomo, guitarras; Juan González, timple; Juan Cirilo Pérez Álvarez, canónigo organista de la Catedral, al órgano, y Andrés Cabrera, al piano.

La Coral Polifónica

La Coral Polifónica del Círculo de Amistad XII de Enero existe desde la fundación de la Sociedad en el año 1855. Su andadura artística es muy extensa y durante todos estos años ha cosechado multitud de premios y distinciones, como el que obtuvo en Arezzo en Italia. Diferentes directores han llevado a cabo una gran labor coral en todos esos años. En este sentido, desde 1977, 42 años después, el maestro Salvador Rojas González, continúa siendo director titular de la misma.

Su repertorio abarca desde la polifonía religiosa hasta la popular, pasando por la renacentista-barroca, contemporánea, ópera y zarzuela; con los más variados estilos desde compositores del renacimiento, romanticismo, clasicismo y folklore español, así como del resto de Europa y América.

Esta agrupación ha participado de forma continuada en los actos religiosos realizados principalmente en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna, así como en la Semana Santa de ambas ciudades y del resto de la isla. También ha realizado diferentes actuaciones en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Las Palmas de Gran Canaria, y en distintas localidades de Tenerife.

En varias ocasiones la Coral ha participado en la misa que los domingos emite en directo Televisión Española desde la Iglesia Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente participa en diversos ciclos y encuentros corales.

La Coral Polifónica dispone de una amplia selección de Zarzuelas en su repertorio y, como Agrupación Lírica “La Zarzuela” realiza conciertos de este género, bien con su orquesta titular o los realizados con la Banda Sinfónica Municipal de La Laguna, en el Paraninfo de La Universidad, o con la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI.

Por otra parte, la Coral ha estrenado en los Teatros Leal y Guimerá su espectáculo “La Zarzuela y la Danza”. Participa asiduamente en los circuitos de Navidad organizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estando presente asimismo en el Festival de Habaneras organizado por el Organismo Autónomo de Fiestas de la ciudad capitalina y en el encuentro de Habaneras de la Villa de Los Realejos.

La agrupación ha realizado varias grabaciones con su casa discográfica Sonidisco, de Madrid, editando hasta ahora siete trabajos musicales titulados con el nombre genérico de “Páginas de Zarzuela”.