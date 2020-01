Abraham García, nuevo entrenador del Tacuense

Abraham García González es nuevo entrenador de la UD Tacuense del Reto Iberdrola. El preparador andaluz llega a la Isla después de haberse hecho cargo de las selecciones sevillanas femeninas Sub12 y Sub 17 la temporada anterior. En su trayectoria deportiva figuran las juveniles y cadetes del Sevilla FC.

“La esperanza es la ilusión de que algo suceda y la valentía es hacer que suceda, así que seamos valientes”, explica en los medios oficiales del club. “Siempre he conseguido los objetivos personales gracias a las jugadoras, lo diferente triunfa y el Tacuense es un club diferente”, añadió.

Respecto a su llegada al club insular, el nuevo entrenador explica que quería “irme fuera y conocer una filosofía de fútbol diferente, incluso en otro país, no me importaba. Tuve ofertas tanto de equipos masculinos como femeninos, quería salir de Andalucía después de 20 años entrenando. En febrero hubiera salido de España, pero mi representante me planteó este reto y me cautivó el lugar y el club, así que cambié de planes”.

En cuanto al vestuario, Abraham se muestra agradecido por la acogida: “Ha sido estupenda, todo ha sido muy fácil desde que llegué. Hay mucha calidad en este equipo y ganas no les faltan a las jugadoras. Soy muy serio y exigente en mi trabajo, pero cuento con una plantilla con futbolistas muy listas y que asumen los conceptos y el estilo con facilidad”.

El debut del nuevo ‘míster’ tendrá un aliciente especial, pues será este domingo (12:00 horas) en el Pablos Abril ante el Granadilla, en el derbi tinerfeño del Reto Iberdrola.