Alba Spugnini: "Creo que jugaré de pivote por detrás de Haridian Rodríguez"

La pivote tinerfeña Alba Spugnini, uno de los refuerzos del Rocasa Gran Canaria para la próxima temporada, ha indicado que cree que jugará en ese puesto por detrás de la experimentada internacional Haridian Rodríguez, que es una de las referentes de la joven.

"He hablado con mi entrenador, Carlos Herrera, pero todavía no me ha dicho el papel que tiene pensado para mí, aunque supongo que su idea inicial será que juegue de pivote por detrás de Haridian. No sé si tendré también ocasión de jugar en primera línea alguna vez", ha indicado en declaraciones facilitadas por su nuevo club.

En cualquier caso, Alba Spugnini, internacional en categorías inferiores, espera aportar su granito de arena para ayudar al equipo grancanario a estar lo más arriba posible esta próxima campaña.

"Ya conocía a alguna de mis compañeras, al haber coincidido en las convocatorias de la selección canaria, y me he sentido muy acogida desde el primer momento en que he llegado al Rocasa. Deportivamente, somos conscientes de que con el transcurso de los días el equipo va a crecer, a medida que nos vayamos compenetrando", ha revelado.

La prometedora jugadora tinerfeña también ha tenido palabras elogiosas para dos de sus compañeras en el conjunto grancanario.

"Silvia Navarro es un referente para todas nosotras, y en mi caso también lo es Haridian Rodríguez, que la temporada pasada hizo una gran campaña. Al ser yo ser pivote como ella, creo que me va a venir estupendamente entrenar a su lado cada día", ha reconocido.