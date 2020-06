Álex Bermejo: "El Mirandés cuenta con grandes jugadores"

El atacante barcelonés del CD Tenerife Álex Bermejo, ha asegurado que “el fútbol tiene cosas” como las que ha vivido el conjunto blanquiazul en la última semana, que hay “días que generas mucho y no marcas” y otros “en los que las metes de rebote”.



En declaraciones a los medios oficiales de la entidad después de la victoria de este domingo en Santander, el autor del segundo gol blanquiazul ha relatado que tenían “ganas de conseguir los tres puntos” y “soltar la tensión” que llevaban encima por no ganar.



Álex Bermejo, que regresó al once inicial seis meses más tarde, ha comentado que tuvo “la suerte de hacer un buen partido, que el equipo ganara, que es lo importante, y de meter un gol”.



El mediapunta ha dicho que ante el Real Racing Club hicieron “un buen partido” y generaron ocasiones, en un choque “de exigencia” en el que debían ganar.



En cuanto el partido de este miércoles ante el CD Mirandés, el futbolista del conjunto chicharrero ha dicho que les espera un rival “con grandes jugadores” que ya en la ida les puso las cosas “muy difíciles”.



“Me estoy encontrando muy bien, cogiendo ritmo de competición. A hora toca seguir sumando partidos y encontrar mi mejor nivel”, ha agregado.