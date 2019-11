Álex Suárez: "No esperábamos el 3-0 de Zaragoza”

El jugador de la UD Las Palmas Álex Suárez ha manifestado al regreso de Zaragoza que no esperaban una derrota tan contundente en La Romareda (3-0), en la decimocuarta jornada de LaLiga SmartBank, y que deben "parar la sangría" de goles encajados: ocho en los últimos tres partidos.

El defensa isleño, titular en el lateral derecho pese a que su habitual demarcación es la de central, ha dicho en rueda de prensa que ya están pensando en el Alcorcón, rival el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria, y que esta semana tendrán que "ajustar" lo que han fallado en los últimos encuentros.

"El resultado de Zaragoza nos viene muy mal, no lo esperábamos, pero estamos unidos, somos un grupo fuerte y hay que seguir confiando en nuestra idea y en lo que nos dice el entrenador", ha argumentado.

Álex Suárez cree que después de varios partidos sin encajar goles, ahora están "viniendo todos juntos", lo que atribuye a las "rachas" y las "dinámicas" propias de la propia competición.

A su juicio, en la anterior visita a Cádiz (2-0) el equipo isleño estuvo "bien" y tuvieron opciones de marcar, al igual que ayer en Zaragoza, porque después del primer gol maño gozaron de ocasiones "para haber cambiado el partido".

Lo que llegó poco después fue el segundo gol del conjunto aragonés, en el que Álex Suárez habilitó la jugada con su posición.

"En la foto salgo yo, que estoy atrás y me pilla dentro, intenté salir y no me dio tiempo, fue una jugada muy rápida, un lance del juego", ha explicado.

También se ha quejado de dos penaltis "claros" no señalados, a Jonathan Viera y De la Bella, jugadas "que deberían mirarlas" en el videoarbitraje, pero ante las que ya no pueden hacer "nada", sino seguir "trabajando" y pensar ya en el siguiente partido, el próximo sábado ante el Alcorcón.