Álex Yunes mete presión en el 'Pichichi' a Dani López

Dani López (Tenisca) sigue en la cabeza de la tabla a pesar de no anotar este domingo, pero se le acerca Alex Yunes (Atlético Paso), quedando tercero Brian Martín (Tenerife B), que no participaba en la jornada por acumulación de tarjetas.



Goleadores tras la disputa de la vigésima quinta jornada del grupo canario:



Con veintiuno goles: Dani López (Tenisca) 7p.



Con dieciocho: Alex Yunes - Alex (Atlético Paso) 6p.



Con diecisiete: Brían Martín (Tenerife B) 4p.



Con quince: Braulio (San Mateo) 2p.



Con trece: Héctor Figueroa (Gran Tarajal) 3p.



Con doce: Vianney (Mensajero), Tsunami - Nami (Marino) 1p, Jonathan Quintero (San Fernando) 5p.



Con once: Agoney (Tenisca).



Con diez: Abraham Noé (San Fernando) 2p, Jorge Hernández - Jorge (Vera) 2p, Santi Domínguez - Chicha (Villa de Santa Brígida) 4p.



Con nueve: Asdrúbal (Tamaraceite) 1p.



Con ocho: Esaú (Atlético Unión Güímar), Héctor - Choco (Tamaraceite), Jorge Gómez (Tenisca) 1p.