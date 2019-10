Álex Yunes continúa mandando en el 'Pichichi' de la Tercera División

Disputadas las primeras diez jornadas del grupo canario de la Tercera División, Álex Yunes (Atlético Paso) manda al frente del 'Pichichi'. El delantero conejero suma nueve dianas, una más que Vianney Nieto (Mensajero). Por detrás, Nami (Marino) y Dani López (Tenisca), ambos con siete goles, ocupan el tercer escalón de la lista de máximos artilleros de la categoría.



El Atlético Paso continúa destapándose como la auténtica revelación de la Tercera División, y buena parte del mérito de los verdinegros viene dado por la actuación de Álex Yunes. El atacante conejero no fue capaz de acudir a su habitual cita con el gol en el empate de su equipo frente al segundo filial de la UD Las Palmas, pero sí que volvió a ser de la confianza del técnico Maxi Barrera.



Vianney Nieto ha pasado a ser una de las mayores alegrías que está teniendo el Mensajero en este comienzo de temporada. Con ocho goles, el atacante grancanario ha llegado a liderar, varias semanas, el 'Pichichi'. El futbolista rojinegro participó en el mazazo de los palmeros frente al Panadería Pulido San Mateo, pero no pudo ayudar con goles a evitar el abultado resultado que se dio en el Silvestre Carrillo.



El marinista Nami completó los 90 minutos en la victoria de la escuadra de Quico de Diego en el derbi sureño frente al Ibarra. Los siete tantos del atacante aronero han llevado a la entidad de Los Cristianos a lo más alto del grupo canario. Por su parte, Dani López también estuvo presente en el triunfo de los palmeros en el Francisco Melián, aunque no pudo incrementar su cifra goleadora en este arranque liguero.



Dentro de los cinco primeros clasificados, se encuentran también Abraham Noé (San Fernando), que vio puerta en la goleada de los de Maspalomas ante el Buzanada; y Braulio (Panadería Pulido San Mateo), que también marcó en el contundente triunfo del cuadro de Juan Carlos Socorro en La Palmas. Los dos atancantes grancanarios suman seis dianas.