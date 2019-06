Allegra Poljak, talento serbio para la delantera del Granadilla

Allegra Poljak (05/02/1999, 20 años) es la primera incorporación de la UDG Tenerife Egatesa. La delantera procede del Ferencvaros de Budapest y se compromete para las próximas dos temporadas con el conjunto blanquiazul.

La serbia ha militado en clubes como el ŽFK Spartak o Ferencvaros de Budapest, con los que resultó ser mejor jugadora joven Serbia y máxima goleadora. Además, es habitual de la selección nacional de Serbia. Debutó en competiciones UEFA en la Women´s Champions League contra el Benfica y con la selección en el Europeo femenino sub-17 (fase de clasificación), informa el Granadilla en una nota de prensa.

La futbolista entrenó en mayo con el técnico David Amaral y tuvo la oportunidad de conocer la Isla con el presidente Sergio Batista. Tras llegar ambas partes a un acuerdo se cerró su fichaje con el Egatesa.

"Estoy muy feliz de haber firmado con el Granadilla Egatesa. No puedo esperar más para llegar a Tenerife y empezar la pretemporada con todas las futbolistas del equipo. Daré lo mejor para justificar la apuesta del entrenador por mí y su confianza. Quiero ayudar al equipo y hacer una buena temporada juntas”, dijo la delantera.

“Este nuevo capítulo de mi vida hará que crezca como persona y sea mejor jugadora. Espero tener un buen año con el club y con mis compañeras, estoy convencida de que será una bonita experiencia”, señaló.

