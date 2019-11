Alma Jaén, convocada con la selección española Juvenil de balonmano

La jugadora del Balonmano Salud Tenerife recibió esta semana la llamada de la selección española juvenil para participar en el Torneo Scandibérico que se celebrará en Oslo entre el 22 y el 24 de este mes de noviembre.



En declaraciones a los medios del club, Alma Jaén confesó que se enteró de su convocatoria con España “por mi madre y mi tutor. Me mandaron el enlace donde aparecía la convocatoria”.



Aprovechando el parón en la Liga Guerreras Iberdrola después del próximo fin de semana, en el que el equipo recibirá al Elche, la joven jugadora del Salud Tenerife se incorporará con la selección, con el ánimo de “ganar el Torneo”. Esta citación es “súper importante”, como confiesa la propia Alma. “Significa que todo el trabajo que he estado haciendo ha dado fruto”.

España se medirá ante Suecia, Noruega y Portugal en este Torneo Internacional, para el que Alma ya ha recibido “la enhorabuena de todas mis compañeras. Se han alegrado mucho por mí”.



A pesar de no haber podido celebrar una victoria en la competición doméstica en las primeras seis jornadas, la extremo está viviendo “con mucha alegría” su debut en la máxima categoría del balonmano nacional, y asegura que las chicas “nos estamos preparando para ganar el sábado. Será un partido igualado y creo que se decidirá en los últimos minutos”, como explica.