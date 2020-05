Ángel López: El ‘doctor’ sacrificio (2005)

Biografía

Ángel David López Ruano (1981) nació en Las Palmas de Gran Canaria y, tras dos años en el filial amarillo, debutó como centrocampista con la UD Las Palmas en Primera División de la mano de Sergio Kresic con sólo 19 años. Convertido en lateral derecho al curso siguiente por Fernando Vázquez, fue traspasado al Celta mediado el curso 02/03. Pronto se hizo con un puesto fijo en el lateral derecho del equipo vigués, con el que jugó Liga de Campeones y conoció la internacionalidad. Tras un lustro en el conjunto gallego, fue traspasado al Villarreal, donde alcanzó un subcampeonato liguero el año de su estreno. Tiene contrato hasta junio de 2012.

El ‘doctor’ sacrificio

Llegar a Primera División no fue fácil para Ángel López. Y tampoco lo fue alcanzar la internacionalidad en una etapa tan competitiva de la selección española. Pero el jugador grancanario superó todas y cada una de las adversidades que le fueron apareciendo. Y aunque ahora puede presumir de haber disputado más de 250 partidos en la máxima categoría, sigue sin olvidar el día que debutó con la selección española. Fue el 15 de noviembre de 2006 mientras el combinado nacional vivía rodeado de las más feroces críticas tras el fiasco del Mundial de Alemania y dos derrotas, ante Irlanda del Norte y Suecia, en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 08. Pese a todo, Aragonés seguía dando oportunidades a los jugadores jóvenes que actuaban con regularidad en sus equipos.

Ángel pertenecía al Celta de Vigo y en la escuadra gallega vivía uno de sus mejores momentos deportivos tras haberse clasificado la temporada anterior para la Copa de la UEFA. Y el grancanario ya contaba con la experiencia de más de 150 partidos entre los grandes. Y Aragonés apostó por él para un amistoso frente a Rumanía en el Ramón de Carranza de Cádiz. “Me llamaba mucha gente para preguntarme si sabía algo de la selección porque habían escuchado que me iban a llamar, pero la noticia nunca llegaba y yo seguía trabajando porque no me lo quería creer y luego, si no llegaba la llamada, llevarme una decepción”. Pero la convocatoria llegó y Ángel se incorporó a la dinámica de un grupo que se iba definiendo camino del éxito. Y además, se estrenó como titular. Aunque a poco del final fue sustituido por Sergio Ramos.

“El debut no fue bueno, pero allí estaba yo disfrutando de aquel momento tan especial”, recuerda de una noche en la que España perdió 0-1 y las voces disconformes con el juego y los resultados de la selección se multiplicaron. Su amigo David Silva también se estrenó aquel día con la roja. Pese a todo, Aragonés quedó satisfecho del rendimiento de Ángel. Tanto que lo volvió a citar tres meses más tarde en una cita que cambió el destino de la selección española. Fue en Old Trafford ante la Inglaterra de Gerrard, Lampard, Rooney y compañía. Pero la España de Casillas, Ramos, Puyol, Albelda, Xavi, Iniesta, Silva, Cesc, Villa y Torres (y Ángel) se impuso por 0-1 con un gol de Iniesta que dio paso a una racha de imbatibilidad de 35 partidos, en los que se sumaron 32 victorias, tres empates… y la Eurocopa 08.

“Creo que fue el punto de inflexión y a partir de ahí la selección empezó a funcionar, mejoró mucho y se clasificó para la Eurocopa de 2008”, explica el jugador grancanario, que vivió aquella transformación desde dentro. “Después de recibir tantas críticas y de haber tantas dudas alrededor, aquel triunfo en Inglaterra, que se consiguió con mucho sufrimiento, reforzó la moral del grupo y lo que habían sido palos miren en lo que se transformó después”, admite Ángel, que esta vez salió como suplente y entró en el descanso por Sergio Ramos. El polivalente futbolista canario disputó un partido de aquella fase de clasificación, el definitivo ante Dinamarca en el Santiago Bernabéu, que acabó con victoria española (2-1) y en el que jugó todo el choque. Y luego estuvo en dos amistosos de preparación: jugó completo el de Grecia en tierras helenas (2-3) y sólo estuvo media hora ante Francia en Málaga (1-0), donde se retiró por lesión.

“Por culpa de esa lesión estuve mes y medio sin jugar y en ese tiempo recibí alguna llamada de Luis Aragonés que me decía que si cogía el ritmo y volvía a participar en mi equipo me iba a convocar, pero a mí me faltó tiempo; y además, la selección empezó a jugar muy bien y ya el míster hizo su grupo para la Eurocopa”, cuenta Ángel, al que le quedó clavada aquella espina que trata de mitigar con un tópico: “El fútbol es así”. Llegado el momento de elegir a los 23 futbolistas que estarían presentes en la fase final de Austria y Suiza, Luis Aragonés prefirió llevar a Álvaro Arbeloa junto a los fijos Puyol y Sergio Ramos, cerrando la puerta al grancanario, que vio la competición desde su casa. “Me llevé la decepción de no poder estar allí, pero también la alegría de aquel triunfo en la Eurocopa, porque, aunque fuera poco, yo puse algún granito de arena para que se consiguiera”.

Pero para llegar hasta la selección Ángel tuvo que hacer muchos kilómetros. De forma literal. Eso sí, como hijo del conserje de su colegio contaba con el privilegio de disfrutar de las canchas del centro todo el día. “Allí le estaba dando la lata siempre a los mayores desde que yo tenía tres o cuatro años. Siempre andaba molestando a los más grandes, que poco a poco me fueron dejando jugar con ellos. Eso me sirvió para avanzar un poco por delante de los chicos de mi edad”, señala Ángel, que nació el 10 de marzo de 1981 y que ya de muy joven convenció a los técnicos de las categorías inferiores cuando no llegaba a diez años de edad y, durante una temporada, acompañado a veces por su padre y a veces por su madre, completaba los 90 kilómetros de ida y vuelta desde su residencia, en Pozo Izquierdo, hasta la capital grancanaria.

Aquello era un enorme sacrificio para los padres de Ángel y la joven promesa regresó a la temporada siguiente al Estrella. Pero su fútbol ya llamaba la atención y la UD volvió a llamarlo a filas. Y allí se juntó con una gran camada de jugadores como Guayre, Jorge, Momo, Rubén Castro, José Antonio Santana, Ventura o Pablo Sicilia. “Lo ganamos todo en las categorías inferiores, pero nos quedó la pena de no poder ganar el Campeonato de España juvenil”. El Real Madrid, en una polémica semifinal en la que la UD jugó durante mucho tiempo con un hombre menos, le cerró el pase al duelo definitivo venciendo por 2-1. La pretemporada siguiente, en el verano de 2000, le guardaba una buena noticia: Las Palmas acaba de retornar a Primera División y Sergio Kresic se lleva a un buen puñado de canteranos a la concentración a la espera de que lleguen refuerzos.

Jorge, Guayre, Ángel, Alberto Hernández, Molina y alguno más disfrutan de aquella importante experiencia. Y como los refuerzos no llegaban y en la primera plantilla se habían producido algunas lesiones, los jóvenes del filial empiezan a cobrar protagonismo. Ángel debuta con el primer equipo amarillo con un empate en casa ante el Valladolid (1-1) el 23 de septiembre de 2000. “Fue la culminación de los años más felices de mi vida”, sentencia. Y durante ese curso actúa en 32 partidos en una posición algo extraña para él. “Había jugado de delantero, de interior, de mediocentro, de central o de lateral derecho, pero nunca lo había hecho de carrilero izquierdo. Kresic me colocó allí y creo que las cosas me salieron bien”, recuerda. Además, Las Palmas se salva con holgura… aunque debe desprenderse de algunas joyas como Guayre.

Y durante el curso siguiente, aunque el equipo empieza bien, la situación se tuerce hasta que la UD se ve condenada al descenso tras caer ante el CD Tenerife (0-1) en el Insular. Una semana después, en Anoeta, se consuma la tragedia. Eso sí, Ángel vuelve a ser importante y recibe una importante oferta ¡del campeón de Liga!, el Valencia de Rafa Benítez. Pero se queda en Las Palmas por la insistencia de la junta directiva que le veía como un pilar fundamental para tratar de recuperar la categoría perdida. El futbolista sureño juega 17 partidos antes de que esos mismos dirigentes le traspasen al Celta en el mercado invernal. “El club no me ayudó nada y desestimó una oferta económica importante en verano para luego dejarme salir en invierno por menos dinero”, explica el futbolista.

De esa forma, Ángel se incorpora a la disciplina de un Celta histórico que, con Miguel Ángel Lotina al mando, finaliza cuarto en la tabla y se mete en la Liga de Campeones. Ángel, ahora más mediocampista que lateral, se convierte en fijo en aquella gran segunda vuelta de la competición para completar un año inolvidable en su carrera futbolística. “Me fui a Vigo de la noche a la mañana y cambié la Segunda División por la Champions”. La grandeza del fútbol también hizo que aquel histórico Celta, centrado en la Liga de Campeones, convirtiera su mayor experiencia internacional en uno de los peores años de su trayectoria tras utilizar a 30 jugadores diferentes!

El equipo gallego, que había quedado segundo en su grupo de Liga de Campeones por detrás del AC Milán y por encima del Brujas y el Ajax Ámsterdam, es eliminado en octavos por el Arsenal. Y a partir de ahí enfila su caída libre hacia Segunda División con un total de 11 derrotas ligueras en Balaídos, algunas tan dolorosas como las padecidas frente al Deportivo (0-5), la Real Sociedad (2-5) o el Espanyol (1-5), que le cuestan el puesto a Lotina. Su sustituto, Radomir Antic, se baja del barco antes del naufragio, que termina llegando. Y aunque recibe ofertas para salir del club, decide quedarse para tratar de conseguir el ascenso. Y el Celta lo logra brillantemente, con Fernando Vázquez de técnico, en sólo un año. Y en su retorno a la élite no ejerce de recién ascendido, sino de equipo revelación: acaba sexto, se clasifica para la Copa de la UEFA… y Ángel se consolida como uno de los mejores laterales de la categoría.

En ese equipo coincidió con dos paisanos suyos: Jorge Larena y un jovencísimo David Silva, cedido por el Valencia. Y con el inicio de la temporada 06/07 llega la llamada de la selección española a un Ángel que es fijo en un Celta que pelea dignamente en la Copa de la UEFA… y que nuevamente será víctima de esa distracción al irse otra vez a Segunda División en un equipo en el que estaban también los grancanarios Jorge y Guayre. Este último recalca que “fue un año nefasto para todos pese a la experiencia europea. Pero si alguien se salvó aquella temporada, ése fue Ángel. Siempre daba lo mejor de sí en la posición que lo pusieran porque siempre se adapta a lo que le pidan los entrenadores porque técnicamente esta bien dotado, juega la pelota con las dos piernas, es agresivo a la hora de defender y tiene un buen desplazamiento de balón”.

La prueba de que Ángel fue lo poco salvable de aquel Celta fueron sus tres partidos con España, uno de ellos dramático ante Dinamarca en el Bernabéu. Eso sí, tras este nuevo descenso, el lateral grancanario sale de Balaídos y marcha a un asentado Villarreal, que de la mano de Pellegrini sabe compatibilizar la competición doméstica y su presencia en Europa. ¿La prueba? El subcampeonato liguero 07/08 con nuestro protagonista como pieza básica de la zaga Ángel, Gonzalo, Godín, Capdevila, aunque las rotaciones dejan hueco en ocasiones a Javi Venta. Una lesión corta su trayectoria y deja (de momento) su presencia en la selección reducida a cinco encuentros, mientras se asienta como titular en el Villarreal, donde suma al menos treinta partidos oficiales por temporada en los tres últimos cursos.

El resumen final de Guayre sintetiza su trayectoria: “Ángel siempre ha sido igual de trabajador y todo lo que ha conseguido lo ha hecho por méritos propios, sin que nadie le haya regalado nada. Es curioso que siempre era de los que menos destacaba, pero siempre cumplía. Era el más disciplinado y ahí están los frutos de ese trabajo”.