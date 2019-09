Ángel derriba el muro de la suplencia

Es el primer cambio del Getafe. Sale al campo cuando todo está bien. Y marca. También cuando la situación es crítica. Y también marca. Y si es titular, en competiciones que no sean la Liga, marca. Ese es el tinerfeño Ángel Rodríguez, que ha firmado seis días mágicos y pide a gritos un hueco en el once de José Bordalás.

El conjunto madrileño espera al Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez. En apenas 48 horas volverá a someterse a un duelo durísimo después el empate en Mestalla ante el Valencia (3-3) que consiguió después de un esfuerzo titánico.

Y, de nuevo, como en los anteriores dos partidos de su equipo, el canario fue clave para que el Getafe consiguiera algo positivo. El delantero azulón lleva una semana espectacular en la que ha marcado tres goles y ha ayudado al equipo de Bordalás a salir de una dinámica que hace no mucho podía empezar a ser preocupante.

Primero, pegó un puñetazo encima de la mesa frente al Trabzonsopor turco en la Liga Europa. Su entrenador, en una política de rotaciones, cambió a nueve jugadores, entre los que estaba Ángel, que fue clave en la primera victoria del curso en partido oficial del Getafe.

69' | ¡¡¡GOOOOOOOL del @GetafeCF!!! GOL GOL GOL GOL de Ángel que empata el encuentro.@ValenciaCF 3-3 @GetafeCF#VamosGeta#ValenciaGetafepic.twitter.com/V2YiCXyMC3 — Getafe C.F. (@GetafeCF) September 25, 2019

Él se encargó de marcar el tanto de la victoria de su equipo, que ganó 1-0 gracias a un certero cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Raúl Carnero. Fue, en un partido serio de todo el Getafe, el hombre que sobresalió por encima del resto.

Después, la Liga le devolvió a su realidad más habitual este curso: la suplencia. En el choque contra el Mallorca se sentó en el banquillo junto al resto de hombres que ganaron al Trabzonspor. Pero, de nuevo, volvió a acaparar protagonismo.

En medio de la tormenta, cuando el cuadro balear presionaba con un 3-2 desfavorable en el marcador, saltó al campo para calmar la tempestad y hacer otro tanto con el que el Getafe abandonó los puestos de descenso tras sellar su primera victoria en Liga.

Y, tres días más tarde, pese a la cercanía entre ambos partidos, Bordalás repitió la misma alineación y dejó de nuevo a Ángel junto al resto de suplentes. Pero, de nuevo, aprovechó sus minutos en la segunda parte para dar un punto de oro al Getafe que subió a un marcador que concluyó 3-3.

En total, Ángel promedia esta temporada un gol por cada 78 minutos. Ha hecho tres, todo esta semana, y el promedio baja a su favor con un tanto cada 50 minutos en sus seis días mágicos.

El problema de Ángel es que sus dos máximos rivales por el puesto, Jorge Molina y Jaime Mata, no fallan. Al revés, también cumplen. El primero lleva un par de dianas en Liga y es básico para mover defensas rivales. El segundo, suma tres. Ambos, tienen toda la confianza de José Bordalás.

"Intento no ser injusto. Si alguna vez lo he sido no es de manera intencionada. Juegan once y la plantilla es larga. El entrenador siempre intenta poner a los mejores, con nuestros aciertos y nuestros errores. Todos no pueden jugar desafortunadamente y es bueno que todos estén enchufados y comprometidos. El compromiso de Ángel con el equipo es muy grande y debe seguir así y debemos aprovecharlo".

Esas palabras, antes del inicio de los seis días de oro de Ángel, podrían tener consecuencias positivas para el delantero del Getafe. Como dice Bordalás, un entrenador siempre intenta poner a los mejores. Y, sin duda, Ángel, ha sido el mejor de su equipo en la última semana. El Barcelona, podría ser su siguiente víctima.