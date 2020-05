Ángel: "Es surrealista entrenar así, pero hay que respetar las normas"

Ángel Rodríguez, delantero canario del Getafe, declaró este domingo, tras retomar los entrenamientos, que es "un poco surrealista" ejercitarse así, de manera individualizada sin contacto con los compañeros, aunque admitió que "hay que adaptarse y respetar las normas"

Después de ejercitarse hace 58 días por última vez, el Getafe regresó a los entrenamientos de manera individualizada en los campos de la Ciudad Deportiva.

📹 Primera sesión de entrenamiento completada ✅#VamosGetahttps://t.co/7x6A880uhT — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 10, 2020

La plantilla azulona se ejercitó en dos turnos y en cada turno, divididos en dos campos, hubo dos grupos de seis futbolistas sobre el césped.

"Es un poco raro porque uno no está acostumbrado a no poder tratar con los compañeros. Yo he visto a muy pocos", dijo Ángel, que reconoció que "está bien salir de casa para correr y tocar un poco de balón", aunque admitió que "no es nada parecido" a lo que suelen hacer.

"Después de dos meses entrenando en casa y haciendo las cosas del preparador físico, ahora hay que ir con cuidado para no tener lesiones. Los primeros entrenamientos serán de adaptación a las cargas para llegar al tono físico de antes", señaló.

El delantero tinerfeño aseguró que para "poder volver a competir hay que respetar las normas". "No podemos permitirnos el lujo de ser un foco de contagio, hay que ser consecuente con las acciones y respetar las normas".

"Es un poco surrealista entrenar así, pero hay que adaptarse a lo que nos toca", comentó Ángel, en declaraciones facilitadas por el Getafe.

Por último, Ángel expresó su deseo de que "todo acabe pronto para pasear tranquilos y no pensar en contagiarse o sufrir esa pandemia que ha vuelto todo raro".

"Cuando la gente nos ve entrenar ve más cerca la luz al final del túnel y creen que poco a poco retomaremos nuestras vidas", concluyó.