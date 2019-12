Ángela Montañés, talento en el césped y en el agua

Los inicios en el fútbol de Ángela Montañés Verdaguer, defensa central de la plantilla del CD Tenerife femenino, se sitúan lejos de Tenerife, en Madrid. "Mi trayectoria deportiva ha sido algo compleja. Yo empecé a jugar como portera en el CF Pozuelo", admite Montañés, quien añade que "a día de hoy, solo llevo cuatro años como jugadora, jamás pensé que iba a acabar como central".

Su carrera futbolística anterior a su aterrizaje en las filas blanquiazules pasa por la EM de Fútbol Matanza, el CD Laguna Femenino (donde llegó a jugar categoría nacional como delantera), la SD Ravelo y el San Marcos Icod Femenino, en estos dos últimos como central.

Montañés llegó al CD Tenerife a través de las redes sociales: "Vi un aviso de que se iban a realizar unas pruebas de captación, y coincidió con que yo ya estaba buscando una oportunidad en otro club, así que decidí probar". La jugadora destaca la alta participación en las pruebas para optar al equipo sénior, y afirma que pensó que "por intentarlo no pierdo nada". Finalmente fue escogida para formar parte de las filas blanquiazules dirigidas por Mario Romero, ante lo que se muestra muy agradecida.

Estos primeros meses en el club y con las nuevas compañeras "han sido muy bonitos" para Ángela, quien apunta que se ha tratado de "un periodo de adaptación muy diferente de donde venimos, ya que ahora nos encontramos en un club profesional".

La relación con el resto de compañera es buena, a pesar de que Montañés llegó la última al grupo: "Me costó un poco adaptarme, porque me uní al equipo al final, por lo que tenía un poco de miedo a que no hubiese compañerismo". Sin embargo, con el paso del tiempo, la central vio cómo el club y el equipo cada vez están más unidos y "nos están dando una oportunidad muy bonita que espero que podamos aprovechar".

Aparte de en el periodo de adaptación respecto a otros conjuntos en los que ha estado anteriormente, Ángela destaca otras diferencias de jugar en el CD Tenerife, como la exigencia y el trato con las jugadoras. "Desde el club nos han dado todas las facilidades: preparador físico, asesor, dos entrenadores, delegado, fisioterapeutas... Tenemos todo a mano, y nosotras lo que tenemos que hacer es entrenar y disfrutar", comenta.

Montañés añade que contar con todos esos recursos humanos y materiales "es lo más bonito, tener todo de tu lado y no tener que preocuparte". Destaca, por encima de todo, "la calidad del club y de las personas y profesionales que tenemos a nuestro lado".

La convivencia que existe con el resto de equipos del CD Tenerife es otro de los aspectos que más ha sorprendido a la futbolista blanquiazul. "Desde el primer día nos han hecho sentir a todas las chicas como en casa, no nos han tratado de forma distinta", señala. Considera que dentro del club "somos una familia, nos vamos conociendo, y al fin y al cabo todos tenemos que arrimar el hombro y apoyar a los compañeros".

En estos primeros meses de trabajo, una de las cosas que más le ha costado a Ángela Montañés es acostumbrarse al frío en los entrenamientos pero, sobre todo, "la exigencia que tengo conmigo misma". La defensa central admite que se ha machacado mucho al principio de la temporada para poder adaptarse a un nuevo estilo de juego, muy diferente al de su club anterior. "Con el tiempo, no solo yo, sino también mis compañeras, hemos ido adquiriendo un nivel cada vez más alto", especifica.

Respecto a su visión sobre la competición en la Primera Territorial, donde el equipo sénior femenino del CD Tenerife es líder, Ángela Montañés admite que "nosotras no teníamos ni idea de en qué iba a deparar nuestra competición, ya que somos un club nuevo".

La jugadora tinerfeñista destaca la humildad con la que llegó y continúa la plantilla, y valora el comienzo y desarrollo de la temporada: "Es un año de adaptación, no nos conocíamos entre nosotras, y la verdad es que los resultados están siendo muy positivos, ya que hasta ahora solo hemos ganado. Pienso que no hay que subestimar a ningún rival, y al fin y al cabo se trata de mejorar nuestro juego, pensar en objetivos día tras día y no relajarnos".

Pese a su condición de central, Ángela ya ha estrenado su cuenta personal de goles. "He marcado un gol en lo que va de temporada, y de cabeza". Se trata así de su único y a la vez su tanto más especial hasta ahora en el CD Tenerife: "Lo marqué en una fecha importante, el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, en el partido contra el SD Tenisca del 19 de octubre. Para mí fue algo muy significativo".

Ángela Montañes compagina su pasión por el fútbol con la práctica de otro deporte: el esquí náutico de velocidad. Su talento en el campo también se traslada al agua, y es que ha llegado a ser la quinta mejor del mundo en la disciplina, subcampeona de Europa y tres veces campeona de España.

A estos logros deportivos se suma su inquietud y decisión por seguir formándonse académicamente: "Próximamente comenzaré un Ciclo Superior de Formación Profesional de deporte, a distancia, porque practicando dos deportes se hace un poco complicado". Aún así, cree firmemente en la importancia de los estudios, y se plantea como objetivo enfocar su carrera formativa al deporte.

"Llevo durante mis 22 años de vida practicando deporte, y el fútbol siempre ha estado ahí, llevo ligada a él 14 años", apunta, "pero lo que más me gustaría es enseñar en el deporte, ser entrenadora de fútbol... Sea como sea, quiero estar siempre relacionada con la actividad deportiva".