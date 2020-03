Ariadna guarda la puerta del CD Tenerife

La guardameta del Club Deportivo Tenerife explica que la estructura profesional del equipo femenino ha sido vital para su desarrollo como jugadora. Curiosamente, y antes de llegar a su actual destino, Ariadna de la Paz se inició como jugadora de campo hasta que un compañero le recomendó que probara como guardameta. Estudiante de 2º de Bachillerato, reconoce que a veces se le hace difícil combinar fútbol y estudios, y que —en ese esfuerzo— a veces ha estudiado en el vestuario antes de algunos entrenamientos.

Sus primeros pasos como futbolista los dio en los parques de Valle Guerra hasta que ingresó en el equipo del CEIP Príncipe Felipe. “Milité en el equipo de la Escuelita de Candelaria; y, tras pasar por otro equipo, vi realizado mi sueño de formar parte de la plantilla del CD Tenerife femenino”.

Ariana siempre sintió gran devoción e interés por el fútbol, y, de hecho, es lectora de publicaciones deportivas. Así llegó al CD Tenerife. “Cuando vi en la web que el club había hecho una convocatoria para realizar pruebas a posibles jugadoras, me inscribí, lo intenté y conseguí que se fijaran en mí”.

Son muchos los casos en los que las jugadoras de campo han cambiado radicalmente su posición en el terreno de juego. Pero no es tan frecuente que una jugadora de campo, como es el caso de Ariadna, decida ocupar la plaza de guardameta. “En mis comienzos no jugaba como guardameta, sino como jugadora de campo (central). Cuando tenía diez años fui a un campus a Valle Guerra y un compañero me recomendó que probara en la portería”.

En los comienzos de cada futbolista, generalmente, hay una referente o una estrella que —en sus actuaciones— opera como modelo de futuros o futuras futbolistas. “Mis referentes, en la portería, han sido Manuel Neuer e Iker Casillas, a los que considero que son de los mejores del mundo en la historia”.

En la entrevista es una constante la apelación de Ariadna a la importancia de la comunicación con sus compañeras, dentro y fuera del campo. “Creo que tengo buenos reflejos, y, a la hora de salir por un balón o pedir que jueguen conmigo, siento la necesidad de mantener una buena comunicación con mis compañeras. Por otra parte, debo trabajar mucho más para mejorar el juego con el pie”.

Generalmente, sólo los clubes profesionales tienen preparadores específicos para porteros. El CD Tenerife se propone tener una cantera, a la altura de su historia y en justa proporción a la propia biografía de la Isla, de Primera División. “Mis primeros meses, con entrenadores específicos para porteros, me han ayudado mucho a mejorar mucho mi técnica, y, en general, todo”, reconoce Ariadna.

Y tiene claro, e insiste en esta idea, en la importancia del grupo y en su influencia en el resultado final de un equipo que se ha coronado campeón y ha ascendido de categoría. “Como equipo creo que hemos sido el mejor. Hemos hecho un gran grupo, tanto dentro como fuera. En el vestuario, desde ese punto de vista, hemos forjado nuestra condición de campeonas y hemos obtenido el ascenso de categoría”.

Ariana reconoce que no hay mejor destino que nuestro club es la mejor plataforma para crecer individualmente o como integrante de un equipo. “Aquí hemos encontrado un cuerpo técnico maravilloso, desde el fisioterapeuta, la delegada, las jugadoras, los entrenadores, en mi caso especialmente el preparador de guardametas… Todos, cada cual en su parcela, nos han ayudado mucho a mejorar y a construir el grupo que hemos conseguido”.

Le preguntamos cómo consigue combinar los estudios con el fútbol y su respuesta es un canto a la cultura del esfuerzo. “En la actualidad estudio 2º de Bachillerato. Combinar los estudios con el fútbol, a veces se me hace algo complicado. Estudio en el coche cuando vengo al entrenamiento y también lo hago en el vestuario antes de la sesión. Quiero hacerlo de la mejor manera posible”.

La vocación deportiva de Ariana, y su amor indiscutible por el fútbol, la lleva a ilusionarse con un futuro que la haga permanecer vinculada al fútbol cuando tenga que enfrentar el trago de la retirada. “Tengo una especial ilusión en estudiar fisioterapia. Si termino esos estudios, como me propongo hacer, creo que tendré más facilidad para integrar un equipo de fútbol”.

Ariana ha disfrutado grandes momentos en el CD Tenerife, pero no olvidará jamás aquellos segundos. “Mi momento más feliz desde que llegué se produjo cuando –en el descanso de un partido del primer equipo- saltamos juntas al Heliodoro, y, como homenaje por el título y el ascenso, recibimos la ovación, el premio y el reconocimiento de los aficionados del club.”