El Atlético Paso-Marino, duelo directo por la cabeza de la Tercera División

El Atlético Paso afrontará en esta vigésimo cuarta jornada el ambicioso y anhelante propósito de añadir a su casillero tres nuevos puntos ante un Marino al que no sólo le arrebataría el liderato, sino que también desnivelaría a su favor los enfrentamientos entre ambos, en uno de los encuentros mas interesantes de este fin de semana.



Pero los palmeros no sólo dirigirán su atención a esta anterior confrontación, también deberán estar muy atentos a la evolución del partido que se disputará en el Virgen de las Nieves entre el Tenisca y un alicaído Buzanada, puesto que el cuadro capitalino también debería ganar para continuar inmerso en la pugna por el título.



También el cuarto lugar de la tabla se encuentra muy disputado por un cuarteto de equipos, con el Tamaraceite como equipo mejor posicionado, de ahí que para asirse a esta posición también debería sumar en el Juan Guedes los tres puntos que tratará de arrebatarle el Gran Tarajal, equipo que debe revertir ya su nefasta racha.



Una derrota del Tamaraceite sería un excelente resultado para el San Fernando, puesto que, si este último equipo saca adelante su confrontación en Maspalomas ante el San Mateo, la cuarta posición se le acercaría un poco más, al mismo tiempo que dejaría casi que sin opción alguna a su rival.



Otro de los equipos que tiene en mente adueñarse a corto plazo del cuarto lugar es el Tenerife B, y para que este reto no se le aleje en exceso debería ganar ya en esta jornada, esta vez podría hacerlo en el Argelio Tabares ante un enrabietado Santa Úrsula que hará todo lo posible por prolongar una semana más su álgido estado.



Dos equipos que también afrontarán su particular compromiso atenazados por la losa del descenso son el Ibarra y el Mensajero, escuadras que se medirán en el Villa Isabel en un más disputado enfrentamiento al estar en juego tres puntos vitales para los galleteros, puesto que si no los suman podrían caer en descenso.



Para que esta última posibilidad ocurra, no sólo deberá perder el Ibarra, sino que también su rival más directo, el Atlético Güímar debe ganar, en esta ocasión su rival en Tasagaya será un TNK Vera que querrá aprovecharse de esta necesidad para apropiarse de los tres puntos y solventar cuanto antes la temporada.



Unión Puerto La Cuadra y Unión Viera se encuentran un una tesitura muy similar a la del cuadro portuense, puesto que son ya dos de los llamados a salvar la Categoría, incluso el cuadro grancanario si logra ganar en Los Pozos podría volver a soñar con retos mucho más ambiciosos, como es la lucha por la cuarta posición.



La situación actual tanto del Atlético Tacoronte como de Las Palmas C no es, de momento, preocupante, pero tampoco se encuentran en una posición lo bastante holgada como para desviarse ni lo más mínimo, razón por la que tanto uno como otro deberían hacer todo lo posible en Barranco Las Lajas para hacer acaparar los tres puntos.



Y por último, el Lanzarote también se encuentra inmerso en un denodado esfuerzo por alejarse de esta recelosa e incómoda zona baja, por lo que también deberá aprovechar la magnífica oportunidad que tendrá en Los Olivos ante un colista Santa Brígida, que tiene ya algo más de un pie y medio en Preferente.



Viernes, día 7



21.00: San Fernando-San Mateo (Maspalomas) Kevin Muñoz Guerra.



Sábado, día 8



12.00: Tamaraceite-Gran Tarajal (Juan Guedes) Héctor Bouzas Laconti.



16.00: Ibarra-Mensajero (Villa Isabel) Carlos Franco Galván.



16.30: Santa Úrsula-Tenerife B (Santa Úrsula) Alejandro Tomé Alonso.



17.00: Unión Puerto-Unión Viera (Francisco Melián) Christian Agustín Sagredo González.



18.00: Atlético Unión Güimar-TNK Vera (Tasagaya) Jhovany Andrés Ossa Hernández.



Domingo, día 9



12.00: Tenisca-Buzanada (Virgen de Las Nieves) William Luis Acosta.



12.00: Santa Brigida-Lanzarote (Los Olivos) Johan González Rodríguez.



12.00: Atlético Tacoronte-Las Palmas C (Barranco Las Lajas) Airán Fariña Delgado.



12.15: Atlético Paso-Marino (El Paso) Jorge López Santos.