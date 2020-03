La Tercera División, con la atención puesta en el derbi palmero entre el Atlético Paso y el Tenisca

El Atlético Paso y el Tenisca podrían disputarse en esta vigésimo octava jornada muchísimo más que un clásico derbi insular al estar también en juego uno de los cuatro puesto que permitirán participar en la fase de ascenso.



Si bien aún existe mucha incertidumbre en quiénes ocuparán finalmente las posiciones de privilegio, ambos conjuntos entran en casi todos los pronósticos, razón lo sobradamente importante como para que ambos afronten este compromiso en el Municipal pasense como si de una auténtica final se tratase.

QUEDADA, sábado 7 de Marzo desde las 12 hasta las 15:30 horas, C/ Manuel Taño, ... luego todos al Municipal, y a las 17:30 horas, @AtleticoPaso@SDTeniscapic.twitter.com/AHX0RlJqjI — C.D. Atlético Paso (@AtleticoPaso) March 3, 2020



En Maspalomas concurrirán unas circunstancias muy similares a las de la anterior confrontación, puesto que también se enfrentan dos de los llamados a realizar importantes gestas, como son el San Fernando y el actual líder, Marino, aunque en el caso del equipo tinerfeño parece poco probable ya que se desvíe de su ambicioso propósito.



El Tamaraceite, tercer clasificado, será uno de los equipos que preste mucho atención a los resultados que se puedan dar en las dos confrontaciones anteriores, puesto que si los mismos le podrían resultar beneficiosos si, además, venciese en el Juan Guedes aun Buzanada al que podría proporcionarle un nuevo empujón a la Preferente tinerfeña.



Otro que permanecerá muy expectante a todos los movimientos que puedan producirse en el cuarteto de cabeza es el Tenerife B, puesto que también mantiene sus opciones de hacerse un hueco en este grupo, aunque para ello deberá ganar en Los Olivos a un Santa Brígida al que casi podría confirmarle su billete también a la Preferente grancanaria.



Dos equipos que afrontarán esta recta final no sólo totalmente despreocupados del fantasma del descenso, sino, incluso, con ilusión de acercarse a la cuarta posición, TNK Vera y San Mateo, contenderán en el Salvador Ledesma por tres ventajosos puntos, puesto que los mismos refrendarían aún más el anhelo de la Promoción.



Uno que, prácticamente, ha descartado cualquier posibilidad de luchar por el ascenso es el grancanario Unión Viera, equipo que se desplazará a la localidad tinerfeña de Las Galletas para contender en el Villa Isabel ante un Ibarra que se juega algo más que tres simples puntos, al estar también jugándose un puesto de descenso.



De esta manera, la inferior categoría tiene prácticamente atenazado a un Güímar que no encuentra la manera de desprenderse de esta intimidadora vitola, de ahí que el resto de choques los afrontará ya casi que a vida o muerte, como por ejemplo, el que le medirá en Tasagaya a un Lanzarote acuciado también por esta sombra.



El Atlético Tacoronte, al igual que los lanzaroteños, también están inmersos en una denodada lucha por mantener la distancia que les separa del descenso, de ahí que si no quiere empeorar su situación haga casi que lo indecible en Barranco Las Lajas para derrotar a un cada vez más desanimado Gran Tarajal.



El Mensajero también es consciente que no deberían sufrir en campo propio traspiés alguno, de lo contrario, volvería a flirtear de nuevo con los puestos de descenso, posibilidad que no querrá imaginar de nuevo, por lo que para evitarla sólo deberá ganar a un incómodo Las Palmas C.



Y por últimos, dos equipos que también intentan asentarse definitivamente lejos de todo sobresalto son Unión Puerto y Santa Úrsula, clubes que se medirán el majorero Los Pozos con la intención única de sumar los puntos que darían a uno o a otro un auténtico pero, sobre todo, esperanzador respiro en la clasificación.



Los encuentros de esta vigésimo octava jornada con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Sábado, día 7



12.00: Tamaraceite - Buzanada (Juan Guedes) Aridane Hernández Sosa.



16.30: TNK Vera - San Mateo (Por designar) Abdelkrim Brahim Ahmed.



17.00: Ibarra - Unión Viera (Villa Isabel) Tomás David Rodríguez Correa.



17.30: Atlético Paso - Tenisca (El Paso) Jorge López Santos.



Domingo, día 8



12.00: Atlético Unión Güímar - Lanzarote (Tasagaya) Yapci Acosta Pérez.



12.00: Atlético Tacoronte - Gran Tarajal (Barranco de Las Lajas) Omar Luis Acosta.



12.00: Mensajero - Las Palmas C (Silvestre Carrillo) Johan González Rodríguez.



12.00: San Fernando - Marino (Maspalomas) Héctor Bouzas Laconti.



12.00: Unión Puerto - Santa Úrsula (Los Pozos) Josué Rembado Rodríguez.



12.00: Santa Brígida - Tenerife B (Los Olivos) Kevin Muñoz Guerra.