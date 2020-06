Ayoze Díaz: "No podía decir que no al Tacuense"

Ayoze Díaz dirigirá a la UD Tacuense en el Reto Iberdrola 2020/21 después del acuerdo alcanzado entre las partes, según ha comunicado la entidad del Pablos Abril de Taco.

El técnico tinerfeño será primer entrenador del proyecto para el próximo curso, en el que las tinerfeñas buscan asentarse en la categoría de plata, en su segunda campaña consecutiva.

“Es un reto bonito, un proyecto muy bien presentado. Voy con ilusión y ganas de ponerme en marcha”, fueron las primeras palabras de Díaz en los medios oficiales del club.

Bienvenida Ayano Dōzono. Centrocampista procedente del Malaga CF y que firma hasta junio de 2021. Le deseamos toda la suerte del mundo. pic.twitter.com/4iUKKWiXhi — UD Tacuense (@UDTACUENSE) June 22, 2020

Al nuevo entrenador le gustó “la predisposición por hacer las cosas bien y ser un club más profesional. Me gustó cómo me plantearon las cosas, son gente seria”. De este modo Ayoze no podía “decir que no. Es un proyecto ilusionante, para ir poco a poco, pero con ganas”.

Con muchas ganas de incorporarse pero todavía pendientes del calendario de la próxima campaña, el exjugador profesional tiene la idea de programar “seis semanas de pretemporada. Es mucho tiempo sin competir y no sabemos todavía la fecha de inicio de la temporada, lo iremos viendo poco a poco hasta tener una fecha exacta”, reflexionó.

Sobre las metas del equipo y la futura plantilla, Ayoze indica que el objetivo principal será “mantener la categoría y estar tranquilos. Eso es lo primero que nos exigiremos, y el tiempo nos dirá dónde podemos estar y dónde no”. Respecto al grupo de jugadoras espera “una plantilla lo más competitiva posible y hacer un grupo fuerte y unido. Queremos estar lo más arriba posible sin pasar los apuros de esta anterior temporada”.

A este respecto concluyó que el Reto Iberdrola está aumentando su nivel competitivo. “Todos los equipos se están reforzando y la categoría va a subir de nivel. Todos quieren entrar en la Primera Iberdrola, pero esta es una categoría muy bonita y podemos hacer cosas interesantes”, concluyó.