Ayoze Díaz: "Lo he dado todo; habría que preguntarse si otros también"

Ayoze Díaz ha estado en Radio Club Tenerife este jueves, después de conocerse su salida de la UD Granadilla Egatesa. "Estoy tranquilo porque lo he dado todo; me voy con la consciencia tranquila. Mejor no estar si no quieren que estés", resumió en la SER.

Díaz subrayó que su salida no es "por motivos personales, como ha comunicado el club"; y añadió que siempre buscó lo mejor para el representativo. "Habría que preguntarse si otros también", dijo en voz alta.

En el espacio Radio Club Deportivo, Ayoze indicó que las jugadoras querían que siguiera y que "eso es lo que más duele", pues el equipo queda huérfano de su entrenador en un curso donde ya ha tenido tres técnicos.

La entrevista de @mdaswani a Ayoze Díaz tras salir del @UDGTenerifehttps://t.co/y2DHpDV8Pa — Radio Club Tenerife (@radioclubSER) January 16, 2020

"No tenía ficha de primer entrenador y me fueron dando largas hasta que llamé al presidente. Cuando le dije que quería arreglar mi situación profesional y que si no me iría, su respuesta fue: pues vale", relató. "Me voy con la cabeza alta porque lo he dado todo. Pero cuando ves que no confían en uno, prefiero echarme a un lado. Ya habrá otras oportunidades", dijo también.

Ayoze dijo que no hace falta comentar que le ofrecieron ser segundo de Pier o de Antonio González. "Cuando la duda está en el aire, las cosas no salen bien. Y la duda sobre mí estaba desde el principio. No voy a ser yo quien cuente ciertas cosas. He puesto todo de mi parte para que el Granadilla saliera adelante, ¿en otros lados también ha sido así? Me voy súper feliz y orgulloso de haber dirigido a este equipo y me quedo con las cosas positivas. He aprendido muchísimo".