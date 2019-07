Aythami Artiles, maravillado con 'Pedri' González

El defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Aythami Artiles se ha referido hoy al jugador juvenil Pedro González 'Pedri', indicando que "jamás" había visto "nada igual" con su edad -solo 16 años-, y ya incluido como uno más en la primera plantilla del conjunto amarillo.



El zaguero de Arguineguín ha destacado del atacante tinerfeño que exhibe "desparpajo, personalidad y muchas cosas más", y que tiene a todos sus compañeros "sorprendidos" por el nivel que está demostrando en esta pretemporada.



Aythami ha añadido que ahora deben cuidar "entre todos" a este talentoso jugador, a quien el club ha atado con un contrato profesional por cinco temporadas, y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, después de eludir dos escalones de la cadena de filiales: Las Palmas C (Tercera) y Las Palmas Atlético (Segunda B).



El pasado sábado, tras el primer amistoso de la Unión Deportiva en Fuerteventura ante el Gran Tarajal (0-4), el propio entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, y principal valedor de su incorporación, dijo sobre él: "Vamos a intentar disfrutar de él, porque no sé si por suerte o por desgracia, cuánto va a durar aquí".



Por otra parte, Aythami ha reconocido en su comparecencia de prensa de este martes que es complicado para Mel entrenar con 33 jugadores, aunque confía en el que el club resuelva la situación con la salida de futbolistas.



"Somos muchos para trabajar todos los ejercicios y el mister -Mel- se las ingenia, porque vamos rotando, va dejando gente fuera, pero es complicado", reconoce.



El central isleño también se ha posicionado sobre la situación que viven los veteranos David García y Momo, quienes se entrenan en solitario al no contar con ficha, hasta que el club pueda hacerles un hueco.



"Que ellos dos -David García y Momo- estén aquí sería un privilegio, y ojalá se pueda arreglar todo", ha subrayado.



Aythami ha elogiado las reformadas instalaciones de Barranco Seco, donde se sienten "contentos y cómodos", y ahora espera la llegada de los nuevos partidos amistosos "con ganas de competir contra equipos de nivel para probarnos".



El siguiente será este miércoles, precisamente en Barranco Seco -campo número 2, Ernesto Aparicio-, a las 18.00 horas frente a la UD Tamaraceite, último campeón del grupo canario de Tercera División.