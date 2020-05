Aythami Artiles: "Se nos hace raro entrenar pocos jugadores y por separado"

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Aythami Artiles, ha reconocido este lunes que se les hace "un poco raro" el nuevo protocolo de entrenamientos en el que solo puede ejercitarse un grupo reducido de futbolistas y por separado, debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En declaraciones a los medios oficiales del club, el defensa grancanario asegura que se están adaptando "bien" al protocolo y que el esfuerzo del cuerpo técnico para que todo se desarrolle con normalidad es "de agradecer".

A su juicio, entrenar ya es "un gran paso", y ahora no solo deben cuidar el aspecto físico, sino también el "psicológico", porque insiste en las sensaciones "son raras, porque no puedes abrazar a los compañeros, prácticamente no hablas con ellos en el campo, entrenas solo con el balón... Todos debemos adaptarnos a esta nueva realidad, pero soy optimista", ha relatado.

Aythami admite que la espera para volver a los entrenamientos, tras el obligado parón de la competición en LaLiga SmartBank por la crisis sanitaria mundial, ha sido larga.

"Han sido casi dos meses sin pisar el césped, sin ponerte las botas, sin arrancadas ni frenadas. No es lo mismo lo que hemos podido hacer en nuestras casas que venir a entrenar a la Ciudad Deportiva", ha explicado.

Para el central de Arguineguín será "difícil" llegar en las mismas condiciones que a un inicio de liga "normal", además de que tendrán que disputar partidos cada 72 horas, pero confía en estar "mejor que el resto de rivales cuando llegue el momento".

Artiles entiende que una vez vuelvan a jugar partidos, los entrenamientos serán "prácticamente de recuperación", por lo que todo lo que avancen ahora en la preparación física será "bueno para después", aunque aún no haya fecha para reanudar la competición.