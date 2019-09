El Beijing Guoan no permite que Jonathan Viera sea convocado ante el Almería

La UD Las Palmas no ha convocado al atacante grancanario Jonathan Viera para el partido de este sábado ante la UD Almería en el estadio de Gran Canaria al no disponer del permiso del Beijing Guoan, club de la Liga China propietario de sus derechos.



Así lo ha confirmado este mediodía Pepe Mel, entrenador del equipo amarillo, quien ha asegurado que aunque, a su juicio, el futbolista está "en condiciones" físicas de ser utilizado, el club isleño no ha recibido "el papel que diga que puede jugar".



Viera, cedido hasta el próximo 31 de diciembre, llegó a Gran Canaria con una lesión en una costilla de la que ha estado recuperándose en las instalaciones de la Unión Deportiva, incluso antes de que se hiciera oficial su préstamo hasta el final del año natural.



En su presentación, el futbolista grancanario indicó que podría estar para el partido de mañana ante el Almería, como todo hacía indicar, pero el club asiático, en el que tuvo que pasar una revisión médica antes de hacerse oficial su cesión, entiende que su reaparición este sábado sería precipitada.



En cualquier caso, Mel ha dicho que espera contar con Jonathan Viera para el partido ante el Sporting de Gijón, el jueves 19.



Quien sí ha entrado por primera vez en la convocatoria es el extremo colombiano Juanjo Narváez, cedido por el Betis.



La lista, en la que no está el juvenil Pedri, citado por la selección española sub'18, la integran Josep Martínez y Álvaro Valles (porteros); Mauricio Lemos, De la Bella, Mantovani, Aythami Artiles, Eric Curbelo y Dani Castellano (defensas); Álvaro Lemos, Drolé, Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Kirian, Cedrés, Narváez y Fabio (medios); y Rubén Castro y Pekhart (delanteros).