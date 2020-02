Benito dice que que deben reaccionar ya

El jugador de la UD Las Palmas Benito Ramírez ha manifestado este miércoles que el equipo isleño necesita "arrancar ya" y dar "un golpe sobre la mesa" si realmente quiere "estar arriba", en el partido del próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria ante el Cádiz, líder de LaLiga SmartBank.

El extremo zurdo cree que una victoria ante el cuadro gaditano "lo cambiaría todo", en alusión a la mala racha que atraviesa su equipo, que no conoce la victoria desde mediados de diciembre.

A juicio de Benito, esa crisis es únicamente de resultados, porque el equipo "genera ocasiones de gol" pero no las convierte, una tendencia que espera que cambie frente al primer clasificado.

"Tenemos una buena oportunidad, espero que sea un partido bonito y logremos esa victoria que buscamos, que nos ayudaría anímicamente y también serviría de impulso a nuestra afición para que no se venga abajo. Queda bastante liga, pero estamos en un momento en que tenemos que arrancar ya", ha subrayado en rueda de prensa.

Benito, quien podría reaparecer ante el Cádiz tras cumplir un partido de sanción, ha añadido que el equipo entrenado por Álvaro Cervera "sabe a lo que juega" con un fútbol "directo", pero tratarán de provocarle desajustes para encontrar "huecos y hacerle daño", así como aprovechar los "errores que puedan cometer".

La vacante del lateral derecho, donde el técnico madrileño Pepe Mel no cuenta con un especialista desde que se lesionó el gallego Álvaro Lemos, abre las puertas a la posibilidad de que Benito pueda actuar en esa posición.

"Cada semana los jugadores de banda escasean y el entrenador tiene que hacer malabares. En un momento dado puedo ejercer de lateral o de carrilero, estaría encantado. Aunque el míster no me ha dicho nada, me voy haciendo a la idea", ha reconocido.