El CD Tenerife, a seguir alejándose del descenso frente al Elche de Nino

El Tenerife buscará este sábado una nueva victoria que le permita seguir escalando puestos en la clasificación de la Segunda División, en la visita al Heliodoro Rodríguez López del Elche de Nino, que ha logrado mantenerse en los puestos de promoción a pesar de llevar tres jornadas consecutivas sin ganar.



El equipo de Rubén Baraja, que es uno de los mejores de la categoría en la segunda vuelta del campeonato, afronta su segundo partido consecutivo en su estadio, que coincidirá con el primer día grande del carnaval de la capital chicharrera.



El conjunto canario llega al encuentro después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, aunque no fueron capaces de superar el empate en el partido del pasado fin de semana en su estadio ante el Rayo Vallecano.



En las últimas semanas la enfermería del equipo se ha ido vaciando y dos de los jugadores que más tiempo han estado de baja, Álex Bermejo y Ramón Miérez, ya se han recuperado, aunque si reaparición en los partidos se prevé que sea paulatina.



Además, se han afianzado en las convocatorias los cuatro fichajes en el mercado de invierno, el delantero Joselu, que es titular indiscutible desde que llegó, Lluís López, Javi Muñoz y Daniel Lasure.



Los chicharreros comienzan la jornada con cuatro puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso, mientras que están a siete puntos de los puestos de promoción, que abre precisamente el Elche.



El cuadro alicantino viaja con la doble intención de recuperar los puntos que se llevó la pasada jornada el Zaragoza del Martínez Valero y defender su privilegiada posición en dicha zona.



El equipo de José Rojo 'Pacheta' buscara prolongar su exitosa racha a domicilio -seis victorias esta temporada- en un escenario que no se le da bien a lo largo de su historia, ya que acumula más de tres décadas sin ganar en el Heliodoro Rodríguez.



El técnico burgalés del Elche cuenta para este compromiso con las bajas de Víctor Fernández, quien con problemas en los cuádriceps sigue sin poder debutar desde su llegada a la entidad, y de Manuel Sánchez, con molestias musculares.



Sí que están en la expedición el brasileño Jonathas de Jesús, baja la pasada jornada por unas molestias físicas, si bien no será titular ante el buen momento goleador de Pere Milla.



El central Josema Sánchez en la gran novedad en una lista a la que finalmente se suma el centrocampista Ramón Folch, duda hasta última hora ante su inminente paternidad, pero no Claudio Medina, descartado por decisión técnica.



Alineaciones probables:



Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto Jiménez, Sipcic, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Luis Milla; Suso Santana, Nahuel; Joselu y Dani Gómez.



Elche: Edgar Badía, Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Folch, Mfulu, Josan, Nino, Fidel y Pere Milla.



Árbitro: Rubén Avalos Barrera (Comité Catalán).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 17.15.