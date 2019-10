El CD Tenerife no se encuentra en el Heliodoro Rodríguez López, y sufrió su tercera derrota consecutiva como local, en esta ocasión al verse superado por el Extremadura UD (1-2). El conjunto de Aritz López Garai supo reponerse al tanto inicial de Giovanni Zarfino, con una acción con polémica de Álex Muñoz. En la segunda mitad, No falló desde los once metros para materializar una pena máxima cometida por Carlos Ruiz.

La derrota deja tocado a un Tenerife, que pareció incómodo en el Heliodoro y que esta vez perdió con toda justicia. Si ante Fuenlabrada y Oviedo cayó sin merecerlo, fruto de un par de errores puntuales, ante el Extremadura dio sensación de pesarle el escenario y fue incapaz de superar la presión. Y por el camino, entre rotaciones y derrotas, algunos de sus jugadores más brillantes en el inicio liguero se van apagando. Mal asunto.

López Garai apostó de inicio por Naranjo tras seis jornadas sin pisar el césped. Y lo utilizó como ariete, posición no habitual, en una pequeña revolución que también llevó al once a Mazán, Milla y Nahuel. Un toque de atención general que no impidió que el Tenerife saliera dormido y a los ocho minutos ya perdiera, después de que Zarfino le ganara una disputa aérea Carlos Ruiz y estuviera más rápido al aprovechar el balón suelto.

No fue la primera llegada de los visitantes, que en ocho minutos ya habían realizado cuatro disparos y tenían el control del juego, con Rocha y Zarfino como catalizadores y mucha profundidad por la banda derecha, con Álex Díez como estilete y autor de un centro (19') que no encontró rematador en una acción que olía a 0-2. Eso sí, antes tuvo el empate Naranjo (12'), que cabeceó alto un centro de Luis Pérez que era gol o gol.

A falta de fútbol, el Tenerife se enganchó a la estrategia. Y al VAR. Y Álex Muñoz logró el empata al cabecear un córner sacado por Milla. Casto no atajó el remate y entre su cuerpo y la acumulación de jugadores se impidió ver una toma por televisión que aclarara si el balón entró, pero en Madrid concedieron el tanto que ponía fin a 304 minutos de sequía blanquiazul en el Heliodoro. Y que volvió a dormir un partido que perdió ritmo.

Álex Muños celebra el tanto logrado frente al Extremadura

En medio de fases de dominio para cada equipo, el Tenerife tuvo más el balón, pero el Extremadura llegó con más peligro y tanto Pastrana (37') como Rocha (39') exigieron a Ortolá, mientras que los locales, pese a los continuos cambios de posición de sus tres mediapuntas, no encontraron la forma de hacer daño a un Extremaduira que estuvo a punto de suicidarse en una mano tan clara como involuntaria de Fran Cruz que Ais Reig no sancionó como penalti.

En medio de las dudas, el Tenerife recurrió en la segunda parte a la profundidad de Luis Pérez en un partido que se rompió después de que López Garai prescindiera de Milla. Impreciso, dubitativo y perdiendo duelos individuales, el equipo local se aferró a alguna acción aislada como una llegada de Malbasic (61') que tapó Casto o un cabezazo al palo de Naranjo (72') con todas las ventajas tras una incorporación al ataque de Álex Muñoz.

Acción del encuentro en el Heliodoro

Eso sí, el Extremadura fue mejor y fue paciente. Ahogó con su presión a los locales y tuvo las mejores opciones de gol. Así, Ortolá (52') sacó en dos tiempos un balón de gol cuando Pinchi se relamía, Álex Muñoz le quitó un gol a Zarfino (60') tras una gran jugada de Pinchi y encontró premio después de un absurdo penalti de Carlos Ruiz a Pinchi que Nono convirtió en gol con un zapatazo a la escuadra.

A partir de ahí, las prisas se convirtieron en desesperación y ni siquiera con dos puntas, Dani Gómez y Míérez, hubo opción para el empate. Un remate de Dani (92') en la prolongación fue lo más cerca que estuvo del gol el Tenerife, que antes de sellar su tercera derrota consecutiva en el Heliodoro, aún tuvo tiempo de añadir pérdidas a su balance de cara al futuro con la expulsión de Lasso, que no podrá jugar el Viernes en Vallecas.

CD TENERIFE (1): Ortolá; Luis Pérez, Álex Muñoz, Carlos Ruiz, Mazán; Aitor Sanz, Milla (Lasso, 61’), Bermejo (Miérez, 76’); Malbasic (Dani Gómez, 69’), Nahuel y Naranjo.

EXTREMADURA (2): Casto; Álex Díez, Fran Cruz, Borja Granero, Diego Caballo; Zarfino, Rocha, Pastrana, Cristian (Nono, 67’); Willy (De Groot, 72’) y Pinchi (Sergio Gil, 79’).

ÁRBITRO: Sául Ais Reig. Expulsó a Laso por doble amarilla (93'). Amonestó por los locales a Mazán y Carlos Ruiz; y por los visitantes a De Groot.

GOLES: 0-1 (8’) Zarfino. 1-1: (22') Álex Muñoz. 1-2: (74') Nono de penalti (74’).

INCIDENCIAS Heliodoro Rodríguez López. Césped natural en buenas condiciones. Tarde agradable. Ante 9.876 espectadores.