El CD Tenerife, a dar una nueva alegría al Heliodoro

Un CD Tenerife casi exhausto tras el último exigente mes de competición recibe al Sporting de Gijón con el objetivo de lograr una victoria que dé aire al equipo de Rubén Baraja y, de paso, meta en la pelea por la permanencia al cuadro gijonés.



Los blanquiazules llegan al choque después de una exigente semana en la que han disputado dos partidos en los que han sufrido un desgaste físico por encima de lo normal, en liga en el derbi ante la UD Las Palmas, la mayoría del encuentro con uno menos, y sobre todo en Copa del Rey el pasado martes ante el Athletic Club, con prórroga y penaltis incluidos.



El del Sporting de Gijón será el último encuentro que dispute durante el mes de enero el plantel de Rubén Baraja, que en las últimas semanas ha jugado un total de ocho partidos oficiales, con dos prórrogas incluidas.



A pesar de los cambios que ha introducido en cada encuentro para repartir los minutos, los chicharreros llegan con la energía casi en reserva al encuentro, puesto que la mayoría de los jugadores que formarán parte del once inicial de mañana disputaron el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey de este martes.



Solamente tres de los jugadores que parecen tener garantizado su puesto en el choque ante el Sporting, el portero Dani Hernández, Alberto y Suso Santana, descansaron el martes en el choque ante el Athletic Club.



El estado físico de los jugadores será determinante a la hora de que Rubén Baraja confeccione el once inicial, en el primero de una serie de encuentros ante rivales directos por la permanencia.



No podrá jugar por sanción Carlos Ruiz, mientras que siguen lesionados Bermejo, Borja Lasso, Miérez e Isma López.



Miroslav Djukic repetirá en Tenerife la misma alineación que se impuso la pasada jornada al Fuenlabrada, a tenor de lo ensayado esta semana por el entrenador del Sporting. Los gijoneses confían en sumar una segunda victoria consecutiva que les acerque a las posiciones de 'play off'.



La plantilla rojiblanca considera una buena oportunidad su visita al Tenerife para tratar de romper su mala racha de resultados lejos de El Molinón y espera que las numerosas bajas del conjunto canario, unidas al esfuerzo que supone haber tenido que jugar una eliminatoria de la Copa del Rey, pasen factura a los tinerfeños.



La importancia de los puntos en juego para los sportinguistas queda reflejada en la opinión del jugador Manu García, quien definió el partido como "de seis puntos", ya que una victoria permitiría a los gijoneses aumentar la distancia sobre un rival que también lucha por salir de las posiciones bajas y a la vez supondría acercarse a las de 'play off'



Técnico y jugadores consideran que el Tenerife tiene una buena plantilla y que está jugando a un buen nivel, e incluso que el haber plantado cara a todo un Athletic de Bilbao en la Copa del Rey le habrá reforzado moralmente, por lo que están seguros de que el partido será muy complicado.



El equipo emprendió a media mañana viaje hacia Tenerife tras un entrenamiento a puerta cerrada, tras el cual el técnico serbio facilitó la lista de convocados, que es idéntica a la de la pasada jornada.



Alineaciones probables:



CD TENERIFE: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Sipcic, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Luis Milla; Suso Santana, Nahuel Leiva; Dani Gómez y Joselu.



SPORTING DE GIJÓN: Mariño, Bogdan, Babin, Marc Valiente, Damián Pérez, Cristian Salvador, Carmona, Pedro Díaz, Manu García, Álvaro Vázquez y Djurdjevic.



ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego.



ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.



HORA: 20.00 (Canaria) 21.00 (Penínsular)