El CD Tenerife despide a López Garai

El Tenerife despidió este domingo a Aritz López-Garai. Mantener al equipo blanquiazul fuera de la zona de descenso y el empate (1-1) ante el líder Cádiz a pesar de no poder con cuatro titulares habituales como Milla, Luis Pérez, Bermejo y Aitor Sanz, no ha sido suficiente para la entidad que preside Miguel Concepción, que le busca sustituto de cara al encuentro del próximo viernes en El Molinón ante el Sporting de Gijón.



López Garai abandona el Tenerife tras una racha de ocho partidos sin ganar y quince puntos en 16 jornadas, cantidad considerada “insuficiente” por los dirigentes. Por el camino quedan dos sonoras victorias en Albacete (0-4) y Lugo (1-4), amén de una apuesta por un fútbol atrevido bien acogida por el Heliodoro, un escenario que, sin embargo, no ve ganar a su equipo desde que se impusiera (3-2) al Numancia en la segunda jornada.



La mejora defensiva de un equipo que sólo ha recibido dos goles en los cuatro últimos partidos tampoco ha bastado para mantener a López Garai. Para los dirigentes ha pesado más el déficit de puntos en la Isla, así como los numerosos errores defensivos de carácter individual y valor gol cometidos por los jugadores a lo largo de una temporada en la que el Tenerife apostó de forma decidida por la juventud.

El Tenerife le comunicó a Aritz López Garai su desvinculación de la entidad, junto a los miembros de su cuerpo técnico Raymond Henric-Coll y Cristian Bustos, a los que agradece “el compromiso, la entrega y el trabajo desarrollado durante las 16 jornadas”. El entrenamiento previsto para este lunes a las 10.00 se ha trasladado a las 17.00 al Heliodoro a puerta cerrada y será dirigido por el responsable del fútbol base blanquiazul, Sesé Rivero.



El Tenerife no tiene cerrado un sustituto para López Garai y, de no alcanzar un acuerdo con un nuevo entrenador, será “un técnico de la casa” el encargado de dirigir al equipo en El Molinón en partido adelantado al viernes.