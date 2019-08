El CD Tenerife busca sus primeros puntos de la temporada

El CD Tenerife y el CD Numancia se verán las caras este domingo en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido en el que tinerfeños y sorianos tratarán de sumar sus primeros puntos de la temporada, tras sus respectivos tropiezos en la primera jornada del campeonato.



Se producirá el estreno en la isla como entrenador tinerfeñista de Aritz López Garai y, precisamente, será ante el que fue su equipo la temporada pasada, mientras que se espera el debut oficial en el estadio chicharrero de algunos de los nueve fichajes del verano.



Está descartado para el partido porque todavía no está al cien por cien el delantero argentino Ramón Miérez, mientras que Carlos Ruiz se perderá el choque por sanción, y la principal duda es si el serbio Nikola Sipcic formará parte del once inicial, tras el esguince de tobillo que sufrió la semana pasada.



Se prevén algunos cambios en la alineación, como puede ser la entrada de Álex Bermejo en el centro del campo, Róbert Mazán en el lateral izquierdo o Dani Gómez en la delantera.



Las principales inquietudes en el CD Tenerife para lograr un buen resultado son mejorar la puntería en la definición y corregir los desajustes defensivos, lo que provocó que los blanquiazules se llevasen una derrota del estreno en casa de Zaragoza.



El combinado tinerfeño lucirá una camiseta especial en este partido con el lema "Todos con Gran Canaria", en apoyo a la isla vecina por los graves incendios de las últimas semanas.



El Numancia, mientras, realiza su primer desplazamiento de la temporada con la intención de corregir los errores que le costaron la victoria en el debut frente al Alcorcón y sumar así su primera victoria.



El entrenador 'rojillo' Luis Carrión ha exhortado a su plantilla a realizar en el Heliodoro Rodríguez un buen partido que les permita regresar con los primeros tres puntos y para ello es básico "evitar errores, mejorar la presión en la salida del balón del equipo rival y ser más valientes y certeros en el juego ofensivo", comentó.



Carrión quiere aprovechar los puntos débiles del Tenerife para conseguir el objetivo de volver a sumar en el estadio insular, donde el equipo soriano lo ha hecho en sus últimas comparecencias.



El Numancia, que presentará novedades en su once inicial, quiere presionar mejor y más arriba en la salida del balón del Tenerife.



El lateral Sola y el delantero serbio Igor Zlatanovic parecen llamados a ser las principales novedades en el once titular en Tenerife.