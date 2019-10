El CD Tenerife deja escapar la victoria

El Tenerife sigue gafado en el Heliodoro, donde regaló dos puntos ante un Racing que creyó hasta el final y encontró el premio a su fe en la prolongación en una acción a balón parado que cabeceó Yoda y que los locales, castigados la semana pasada en Vallecas en acciones similares, no supieron defender (3-3). De nada le sirvió al grupo de López Garai el buen primer tiempo firmado, castigado de nuevo por absurdas pérdidas de balón en zona defensiva.



Y eso que el Tenerife ofreció su mejor cara como local en la primera mitad, con una docena de remates y un par de goles de gran belleza, con protagonismo estelar de Bermejo en ambas acciones. Antes y después de los tantos, el conjunto de López Garai mantuvo un notable control sobre el partido, hasta que una irresponsabilidad de Alberto le costó un tanto y enchufó a un Racing ordenado y con criterio, pero hasta entonces inofensivo.



El técnico local apostó de inicio por Mazán, Lasso y Malbasic, que no estuvieron en el once en Vallecas. Pero más allá de los nombres, el Tenerife estuvo intenso en la presión y luego en el repliegue, amén de activo con el balón, atacando por ambas bandas, con laterales muy abiertos, lo que permitió llegar por dentro a Nahuel y Bermejo, los dos interiores, mientras Lasso y Milla exigían a Luca Zidane desde la segunda línea.



Rápido en las combinaciones, el Tenerife supo desactivar la presión del Racing, que no adivinó una vaselina de Bermejo que habilitó a Malbasic, que le ganó la espalda a Alexis y cruzó ante Luca para hacer el 1-0. Con ventaja, el grupo de López Garai se dejó dominar, pero no sufrió con un Racing que apenas inquietó a Ortolá más allá de un remate flojo y centrado de Kitoko (6'). Y que pareció despedirse del partido tras el 2-0 convertido por Bermejo.





En la enésima llegada local por la derecga, esta vez Luis Pérez si tuvo paciencia para poner un buen centro atrás que Bermejo mejoró con un imponente zapatazo a la escuadra, imposible para Luca. Fue entonces, cuando el Tenerife, el irredento Tenerife, convirtió una tarde plácida en una agonía, ayudado por un error de Alberto en la salida, agravado con una mala defensa sobre Lombardo, que le regateó con facilidad y cruzó a la red de Ortolá.



La segunda mitad no trajo la tranquilidad. Y el gol de Lasso, tampoco. Aunque merece la pena contarlo, porque Luis Pérez persiguió un balón imposible para convertir un córner a favor en un centro al corazón del área que el ocho blanquiazul llevó a la red con un imponente cabezazo en plancha. Pero ni así se serenó el Tenerife, condenado por las pérdidas de balón en zona defensiva, un defecto que es obligado corregir.



Cejudo (55') asustó a Ortolá tras el primer error local y Lombardo hizo el 3-2 poco después, tras una nueva pérdida y una gran maniobra de Yoda, que le dio el balón en ventaja, aunque el portero local ayudó al no cubrir el primer palo. Y así, con 3-2 y más de media hora por delante afrontó el Tenerife un partido que no supo cerrar porque estuvo poco preciso en las contras y la presencia de Aitor Sanz y un trivote no le dio la solidez que buscaba.





El Racing no estuvo brillante, pero ofreció fe, activado por su técnico desde el banquillo y alentado por un indesmayable grupo de aficionados que creyó hasta el final. Los cántabros no tuvieron grandes ocasiones de gol y Ortolá sólo debió intervenir en un disparo lejano y centrado de Carmona (88'), hasta que, ya en la prolongación, el balón parado, como en Vallecas, castigó al Tenerife y Yoda firmó el empate al cabecear una falta lateral.

CD TENERIFE (3): Ortolá; Luis Pérez, Álex Muñoz, Sipcic, Mazán; Alberto, Milla, Borja Lasso (Aitor Sanz, 69’); Bermejo, Nahuel (Suso, 73’) y Malbasic (Miérez, 77’).



RACING DE SANTANDER (3): Luca Zidane; Carmona, Alexis (Olaortua, 46’), Figueras, Buñuel; Kitoko (Nico Hidalgo, 61’), Mario Ortiz; Yoda, Cejudo, Enzo Lombardo; Nuha Marong (David Rodríguez, 70’).



ÁRBITRO: Varón Aceitón (Comité balear). Amonestó a los visitantes Yoda, Figueras, Aitor Buñuel, Cejudo y Olaortua.



GOLES: 1-0: (12’) Malbasic. 2-0: (32’) Bermejo. 2-1: (37’) Enzo Lombardo. 3-1: (50’) Borja Lasso. 3-2: (56’) Enzo Lombardo. 3-3: (93’) Yoda.



INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. Ante 8.585 espectadores. El CD Tenerife vistió su indumentaria solidaria, negra y rosa.