El CD Tenerife coge aire y gana a un Sporting sin alma

El CD Tenerife encadenó su tercera victoria consecutiva como local para coger aire y vivir, por primera vez en dos meses, una jornada sin riesgo de caer en puestos de descenso. El grupo de Baraja, aunque cansado, tuvo el oficio necesario para aprovechar dos remates francos que apuntillaron al peor Sporting de los últimos años en el Heliodoro. Y cuando en la segunda parte fue a buscar el empate, se topó a partes iguales con el desacierto y la fiabilidad atrás de un Tenerife que gana solidez conforme avanza el año.

Baraja terminó de enseñar sus nuevas cartas con un once del que se cayó el otro Jorge y Álex Muñoz. Joselu se emparejó con Dani Gómez arriba —una sociedad con la que los blanquiazules ganan capacidad de pegada y separan a los centrales rivales— y Lasure tomó el puesto que venía defendiendo, fuera de sitio, Álex Muñoz. El resto del carril izquierdo fue para un Nahuel más fiable, pero sin fondo para noventa minutos, y el propio Muñoz se vio relegado por Sipcic, otro en curva ascendente. El puesto de Alberto ya no lo discuten ni sus más íntimos enemigos.

Lo demás, previsible: Suso, Milla, Aitor, Luis Pérez y Dani, con la mala fortuna de una lesión que le llevó al banquillo al borde del entreacto.

Con ese armazón, no obstante, al CD Tenerife le costó cogerle el ritmo al partido. De hecho, nunca encadenó diez minutos fluidos, pero como todos los equipos consistentes y con pegada, aprovechó las justas para poner el juego de su lado. Pudo hacerlo Joselu en el minuto 4, pero lo arregló Sipcic con un cabezazo colocado tras córner de Milla (min. 8) lejos de Mariño.

Y en tanto llegó el segundo de Joselu, el Sporting —noble con el balón, blando para defender entre líneas y sin espíritu para meter el pie— solo encontró a Djurdjevic y una chilena de espaldas (min. 24) que no cogió puerta y otro mal remate de Álvaro Vázquez (min. 44) llenándose de balón.

A la vuelta apareció Joselu, otra vez Joselu, para confirmar que el encuentro sería del que más acierto tuviera. Lo tuvo el onubense, aprovechando una pelota llovida de una pugna en el área que ganó Dani Gómez, con un tiro colocado al palo largo de Mariño, inapelable. Con el 2-0 y medio partido atrás, el CD Tenerife vivía con una placidez desconocida en tiempos.

Djukic y sus jugadores debieron entender en la pausa que con semejante pachorra no iban a salir vivos. Arrancó el Sporting tras el descanso con otra marcha, adelantó la línea quince metros, le quitó el medio juego al rival y ganó verticalidad con la entrada de Aitor García y Pablo Pérez. De éste llegó el gol asturiano, justo la única vez en la que un pase entre líneas cogió la espalda de los centrales.

Llegó también con el 2-1 la versión más espesa del Tenerife: impreciso para el pase definitivo en las contras e impreciso para asociarse cerca del área de Mariño. Y cansado, pero capaz de aguantarse y no conceder, como no hacía en el primer tercio del curso. Llegó sin resuello a la prolongación, pero no cedió otra oportunidad.

Crece este Tenerife y tendría que seguir haciéndolo mientras cumpla el guion de Baraja y termine de acoplarse con las piezas de este enero abundante de puntos y alegrías.

CD TENERIFE (2) Dani Hernández (Ortolá, min. 40); Luis Pérez, Alberto, Sipcic, Lasure; Suso, Milla, Aitor Sanz, Nahuel (Alex Muñoz, min. 80); Dani Gómez y Joselu (Undabarrena, min. 62).

REAL SPORTING (1) Mariño; Milovanov, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez; Carmona (Traver, min. 66), Cristian Salvador, Pedro Díaz, Manu García; Álvaro Vázquez (Aitor García, min. 59) y Djurdjevic (Pablo Pérez, min. 76).

GOLES 1-0, min. 8: Sipcic. 2-0, min. 45: Joselu. 2-1, min. 81: Pablo Pérez.

ÁRBITRO Dámaso Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó al visitante Manu García (min. 59).

INCIDENCIAS Partido de la vigésimo sexta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 9.990 espectadores.