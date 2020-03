El CD Tenerife EDI cuenta sus experiencias de LaLiga Genuine en ‘Bota Heliodoro’

Una representación del CD Tenerife EDI tuvo ocasión de relatar su experiencia de LaLiga Genuine en ‘Bota Heliodoro’, el programa de radio oficial de la entidad en su edición del pasado martes 3 de marzo.

Al margen del jugador Julián Febles se contó con la presencia en los estudios de Eduardo Báez (primer entrenador), Nacho Castro (segundo entrenador), Ricardo de Carlos (entrenador de porteros) y Artamy Rodríguez (psicólogo).

Julián se reconoció “orgulloso por pertenecer a este gran club”, al tiempo que apuntó sentirse “impresionado por el trato que nos dan los entrenadores”, añadiendo que la vivido en Sevilla “fue impresionante”. El futbolista indicó asimismo que se sienten “preparados para afrontar la próxima cita” de LaLiga Genuine a final de mes en Las Palmas.

Por su parte, Artamy Rodríguez explicó que “el equipo ha ido evolucionando. Sin ir más lejos el cuerpo técnico ha ganado con la incorporación de Nacho y Ricardo. Creo que ahora somos mejor y más equipo”.

Eduardo Báez señala que “en comparación a la primera cita, celebrada en Tarragona, en la última de Sevilla se ha notado un aumento del nivel. Muchos equipos van a competir. Lo hemos notado en los resultados, que han sido muy ajustados”.

Mientras que Nacho Castro lo ve desde el punto de vista del que se estrenaba con el equipo en la capital hispalense, resumiendo que “ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Llevo años en el fútbol y pocas veces he notado tanta energía y tanta ilusión. Hubo nervios y al tiempo ganas. Ojalá que esta liga siga creciendo”.

Otros de los debutantes, Ricardo de Carlos, se reconoció sorprendido por la calidad de los porteros de LaLiga Genuine. “En el EDI tenemos dos porterazos, Jonás y Fermín. Los dos con mucha calidad, pero también con ganas de aprender”, comentó el preparador de guardametas.

En otro momento de la charla Julián Febles aseguró que “el EDI es un equipo bien preparado y que puede participar en cualquier competición que venga”.

En la larga entrevista a los componentes del EDI hubo tiempo de echar la vista atrás y reflexionar sobre los vivido desde la creación del proyecto: “Nuestra meta era no dejar a nadie detrás, crear un proyecto competitivo al tiempo que social. No queríamos hacer algo solo por cuestiones de imagen”.

Por su parte, Eduardo Báez contó que “hace un año no me pasaba nada de esto por la cabeza, pero vivido lo vivido puedo decir que este equipo me ha cambiado la vida de entrenador. Y es que se ha formado un gran grupo humano”.

Nacho Castro cuenta que “el pasado diciembre se puso en contacto conmigo Antonio Cano, el padre de este proyecto, y me ofreció formar parte del mismo. Lo cierto es que tarde 30 segundos en decidirme. Formar parte del CD Tenerife es un orgullo, que además es doble en el caso de este equipo. En tres meses he recobrado mi amor por este deporte. Lo poquito que les damos a los chicos y a las chicas nos lo devuelven multiplicado por 100”.

“Cuando Antonio me llamó ni me lo pensé”, indicó igualmente Ricardo de Carlos.

“Este grupo te sorprende por las ganas que tiene y lo cierto es que lo notas en cada entrenamiento. Los mismos jugadores te proponen cosas. En este equipo no hay rutina”, comenta Nacho Castro.

“Aquí no paramos de ver cosas nuevas y en ese sentido vamos a seguir trabajando el control del estrés y los nervios en el campo”, significó Artamy Rodríguez, para quien “en este grupo no hay una estrella, sino 23. Todos ellos son nuestras estrellas. Queremos que todos aporten”.

“En Sevilla muchos equipos se quedaron a ver nuestros partidos porque proponemos fútbol y eso es muy bonito”, dijo Castro. Añadiendo Artamy Rodríguez que “en deportividad somos uno de los grupos más considerados. Basta solo con ver los vídeos y las fotos que cuelga LaLiga en sus redes sociales para darse cuenta que esto es así”.