“La calle del Deporte Femenino” despierta el interés de los visitantes a la Noche en Blanco 2019

La apuesta del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna para la Noche en Blanco 2019 ha recibido un importante respaldo. “La calle del Deporte Femenino” ha sido uno de los puntos más visitados a lo largo de la jornada.

La edil de Deportes, Idaria Afonso, tuvo ocasión de comprobar el interés que este espacio ubicado en la calle San Agustín fue despertando entre el público asistente. “Estamos contentos por el éxito que ha supuesto esta iniciativa. Quiero recalcar que ha sido importante el papel de los clubes femeninos del municipio. Y al tiempo es importante también el mensaje que hemos querido emitir. Sabemos que la sociedad está cambiando de mentalidad, pero aún queda camino por recorrer”.

El OAD también contó con la colaboración de “deportistAs”, un programa enmarcado en "Deporte y Mujer" del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deportes y de la empresa pública Canarias Cultura en Red.

Uno de los puntos fuertes de “La calle del Deporte Femenino” ha sido el programa de entrevistas a diez deportistas del municipio de diferentes disciplinas.

💭¿Aún no nos has visitado en "La Calle del Deporte Femenino"?



Tamara Blasco, entrenadora de la UD Geneto Femenino de Segunda División nacional y coordinadora y gestora deportiva del CDU Finca España, además de redactora de la web www.womaninsport.com, fue charlando a lo largo de la mañana y de la tarde con Nira Pérez, jugadora del Club Voleibol Haris de la Liga Iberdrola; Lucía González, gimnasta del Club Damae y de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, además de reciente medalla de bronce en el Campeonato Nacional Copa Base Individual Cadete; Eli Vivas, jugadora del Clarinos de baloncesto, de la Liga Femenina; las ciclistas Adriana Pérez, Samira Fernández y Sarita Dorta, integrantes de la Escuela Municipal de BMX y campeonas de España en sus respectivas categorías; Delioma Hernández, Krisbel Escalante e Ilia Hernández, igualmente campeonas nacionales e integrantes todas del Centro Regional de Halterofilia; y María Morales, campeonato del Mundo Sub 15 de windsurf.

“La calle del Deporte Femenino”, ubicada en el tramo de San Agustín comprendido entre las vías Juan de Vera y Viana, albergó carpas de los clubes Clarinos (baloncesto), Haris (voleibol), Aguere (voleibol), Tiara (patinaje), Tacuense (fútbol), Damae (gimnasia rítmica) y Canarias (baloncesto), con sus respectivas áreas de juego de cada disciplina.

El OAD añadió a la oferta polideportiva talleres de skate, sumo, bola canaria, tenis de mesa, ajedrez, mini gimnasio, lucha del garrote, baloncesto, hockey, mini fútbol y juegos alternativos.

Significar igualmente la presencia del proyecto “Deporte y mujer-deportistAs”, con un amplio espacio con información sobre el mismo. “Tenemos medallistas olímpicas, paralímpicas, campeonas de Europa y del Mundo. Queremos visibilidad para nuestras deportistas canarias”, era el mensaje que se trasmitía.

“Deportes y mujer-deportistAs” se puso en marcha a mediados de 2018 con el objetivo de promover la igualdad en la participación de hombres y mujeres en actividades deportivas, la igualdad de oportunidades conscientes de la discriminación de género y del trato desigual que se produce con frecuencia en diferentes ámbitos del deporte: medios de comunicación, ocupación de puestos de responsabilidad, recursos financieros…. Asimismo, buscando concienciar y sensibilizar para la eliminación en el ámbito deportivo de las conductas sexistas que pueden generar acoso y/o violencia de género.