Camille y Tyronne del Pino finalizan su vinculación con el Tenerife

El Tenerife 19-20 va tomando forma. La entidad blanquiazul anunció este viernes que el lateral Samuel Camille y el mediapunta Tyronne del Pino finalizaban su estancia en el club, con el que tenían contrato hasta junio de 2020.

La resolución de su vínculo con la entidad insular permitirá al equipo contar con dos fichas libres y reducir masa salarial, lo que amplía el campo de maniobra del director deportivo Víctor Moreno a la hora de hacer incorporaciones.



Camille (Francia, 1986) fichó por el Tenerife en el verano de 2016 y en sus tres temporadas como blanquiazul disputó 78 partidos oficiales (71 de Liga, cuatro de promoción de ascenso y tres de Copa del Rey), mientras que Tyronne (Gran Canaria, 1991) llegó a la Isla en enero de 1997 y sumó 56 partidos oficiales como tinerfeñista (50 de Liga, tres de promoción de ascenso y otros tres de Copa del Rey), en los que marcó dos goles.



En todo caso, la presencia de ambos en el Tenerife ha sido decreciente y prácticamente desaparecieron del equipo en la segunda vuelta del curso recién finalizado, período en el Camille sumó 72 minutos (en dos apariciones) y Tyronne totalizó 79 (en cinco presencias). El club agradeció de manera pública “su profesionalidad, entrega y compromiso durante el tiempo en el que han permanecido en la isla”, deseándoles “lo mejor en el ámbito personal y en el profesional”.



La resolución del contrato de Camille y Tyronne hace que el Tenerife 19-20 sume nueve bajas respecto al que finalizó el pasado ejercicio, pues también hay que contabilizar las ausencias de Jorge, Raúl Cámara, Héctor, Montañés, Coniglio, Racic y Nano. Por contra, la entidad blanquiazul sólo ha incorporado a Bermejo (Espanyol B), mientras que Nahuel, Carlos Abad y Brian Martín regresan de sus cesiones, aunque no es seguro que se queden en la Isla.



Víctor Moreno ya anunció durante la presentación de López Garai como nuevo entrenador del Tenerife 19-20 que podría haber entre once o doce novedades respecto al curso anterior, “con una remodelación del 50% de la plantilla”. De hecho, la entidad no tiene oficialmente ningún jugador en venta, pero es consciente de que puede recibir ofertas por Luis Milla, José Naranjo o Filip Malbasic que acaben aconsejando el traspaso de alguno de estos futbolistas.