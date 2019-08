Carla Suárez decide parar por molestias en cadera y espalda

La tenista española Carla Suárez ha decidido renunciar a su participación en el Abierto del Bronx (Estados Unidos) para tratarse de las dolencias que le han afectado en las últimas semanas en la cadera y espalda y con la mente puesta en poder jugar el Abierto de Estados Unidos.



"No me encuentro al cien por cien y en estos próximos días vamos a ver cómo afrontamos el resto de la gira", explicó la canaria, que tiene como meta el US Open que arrancará el próximo 26 de agosto.



"He tenido dificultades en la cadera en estos últimos días, unos dolores me obligaron a retirarme en Canadá. Además, sigo compitiendo con ciertas molestias en la espalda. Tenemos que tener calma y planificar qué es lo más adecuado para estas próximas semanas", añadió en un comunicado de prensa.



Tras llegar el jueves a Nueva York, afrontará un tratamiento los próximos días para paliar sus dolencias y, según su evolución, decidirá si puede jugar o no en las pistas de Flushing Meadows.



"Nuestra idea inicial -refirió Suárez- era competir en el Bronx y sumar todo el rodaje posible antes del US Open. Hemos tenido que renunciar a este primer torneo en Nueva York. Debemos aceptar la realidad que tenemos ahora mismo y trabajar para mejorarla. Voy a tratarme a diario en la ciudad y el día a día va a marcar mi disponibilidad para competir".