Carla Suárez se despide en segunda ronda de su último Abierto de Australia

La tenista grancanaria Carla Suárez cayó en segunda ronda ante la polaca Iga Swiatek, después de perder por 6-3 y 7-5, en el que fue su último partido en el Abierto de Australia.



“Es un torneo donde tenemos todas las facilidades del mundo, llegamos siempre a Melbourne después de tener un periodo largo en casa. Sobre todo, también, porque el público lo disfruta muchísimo. Ha sido un sitio con muy buenos partidos para mí. Todo eso lo hace especial”, analizó Suárez sobre lo que ha supuesto esta competición para ella a lo largo de su carrera.



Respecto al partido, la tenista española tuvo la ocasión de forzar un set definitivo después de recuperar la rotura hasta en dos ocasiones pero, finalmente, la polaca cerró un largo juego tras varias ventajas que selló la victoria a su favor.



Carla, quien explicó que sus expectativas para esta temporada son las mismas a pesar de que sea su último año en el circuito, igualó su actuación de 2019 en Melbourne Park, donde también se despidió en segunda ronda.

Termino mi último Abierto de Australia. ¡Siempre estará en mi recuerdo y lo echaré de menos!



Saying 👋🏻 to my last @AustralianOpen. A place I'll never forget. Thanks for the memories! pic.twitter.com/C02faxZT3p