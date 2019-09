El fortín del Carlos Belmonte pone a prueba al CD Tenerife

El CD Tenerife afrontará en Albacete el primero de los dos partidos consecutivos que jugará como visitante en cinco días, con el objetivo de superar la asignatura pendiente que arrastra desde las últimas temporadas en los partidos a domicilio.



El equipo de Aritz López Garai visita el Carlos Belmonte con el reto de demostrar que el aparatoso traspié en su última salida, en la que perdió ante la Ponferradina (4-0), fue solamente un accidente.



La principal duda en el equipo blanquiazul es el sustituto de Luis Milla en el centro del campo, donde se busca el acompañante de Aitor Sanz y Borja Lasso. Alberto Jiménez, Iker Undabarrena y Álex Bermejo son los futbolistas en los que piensa el entrenador del conjunto chicharrero para esta demarcación.



Por contra, vuelve a estar disponible, tras perderse el derbi ante la Las Palmas por estar concentrado con su selección, Róbert Mazán, que podría regresar al once inicial en el lateral izquierdo.



López Garai ha adelantado que, como consecuencia de los tres partidos que disputarán en una semana, es posible que se produzcan cambios para que jueguen los futbolistas más descansados.



Con el de este domingo el Tenerife comienza su estancia en la península, ya que después del partido la expedición se desplazará a Murcia, donde preparará el encuentro ante el Elche del próximo jueves.

Por su parte, el Albacete regresa este domingo a su fortín, el estadio Carlos Belmonte, en el que estuvo casi toda la temporada anterior sin perder, para recibir al Tenerife, un equipo hasta ahora incapaz de vencer a domicilio.



La última víctima de los manchegos en su campo fue el Girona, que encajó la única derrota en las cuatro jornadas en las que el Albacete ha sumado seis puntos de doce, los últimos en Riazor donde no había ganado nunca.



Para este domingo, Luis Miguel Ramis no podrá contar en el once del Albacete por segunda jornada consecutiva con el central argentino Gorosito, por lesión, y también perderá al lateral izquierdo titular, Fran García, por sanción.



El técnico no dejó claro si el sustituto será el otro lateral zurdo, Ergas, o si optará por colocar a otro defensor en esa posición, que podría ser Alberto Benito. Esto llevaría a Arroyo al lateral diestro y daría entrada al central Caro en el eje de la zaga junto a Kecojevic.



Las buenas noticias para Ramis son que recuperará al delantero internacional albanés Rei Manaj, ausente en la última cita por estar convocado con su selección, y al extremo Pedro Sánchez, que no jugó ante el Deportivo por una cláusula de su contrato.



-- Alineaciones probables:



ALBACATE: Tomeu Nadal, Arroyo, Kecojevic, Caro, Alberto Benito, Susaeta, Barri, Silvestre, Ojeda, Olabe y Zozulia.



TENERIFE: Ortola; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Alberto, Mazán, Aitor Sanz, Undabarrena, Borja Lasso, Suso, Mierez y Malbsasic.



ESTADIO: Carlos Belmonte (12:00 horas) (11.00 Canarias).



ÁRBITRO: Moreno Aragón (Comité Madrileño).