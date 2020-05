El Centro de Ajedrez CajaCanarias triunfa en el Campeonato de Canarias por edades

El Centro de Ajedrez CajaCanarias finalizó este fin de semana su participación en el Campeonato de Canarias individual por edades, que se ha tenido que celebrar este año en formato online debido a las excepcionales circunstancias provocadas por la pandemia de Covid-19, obteniendo unos resultados globales que lo han situado en el liderato del medallero general. De este modo, el conjunto tinerfeño obtuvo un total de nueve preseas en las diferentes categorías en juego, así como se alzó con cuatro títulos regionales.

En edad Sub 8, la primera alegría para el Centro de Ajedrez CajaCanarias la protagonizó su alumna Pilar Maksymiec, subcampeona femenina y cuarta en la clasificación general. Iker Díaz, por su parte, levantó el primer título para el cuadro tinerfeño, con su triunfo en categoría Sub 10. El Campeonato de Canarias Sub 14 supuso una nueva medalla para el Club de Ajedrez CajaCanarias, con la plata obtenida por Deniman Mamani, además de la cuarta plaza que obtuvo Kilian Díaz.

La categoría Sub 16 proporcionó las mayores alegrías al Centro de Ajedrez CajaCanarias, tras copas las dos primeras plazas de la clasificación general Daniel Mamani y Álvaro Guillermo, respectivamente, además del cuarto puesto logrado por Deniman Mamani. En el apartado femenino, doble presencia también en el podio, con el triunfo y la tercera posición para Adhara Rodríguez y Lucía Gil, respectivamente. La subcampeona mundial de partidas rápidas sumó al entorchado Sub 16 un brillante segundo puesto femenino en edad Sub 18, categoría en la que consiguió el título el jugador del Club de Ajedrez CajaCanarias, Gabriel Pérez.