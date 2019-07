El 'Chacho' jugará en Milán las tres próximas temporadas

El Olimpia Milán ha anunciado este martes que ha fichado al base español Sergio Rodríguez 'Chacho' por tres temporadas.

En la página web del club de la capital lombarda, el internacional español afirma que está "extremadamente feliz y motivado para emprender este nuevo capítulo" en su "carrera".

Sergio Rodríguez pone así punto y final a su aventura rusa en el CSKA, con el que el pasado mayo logró la Euroliga. Tras dos etapas en la NBA y jugar en España para Estudiantes primero y Real Madrid después, el tinerfeño inicia ahora su primera experiencia en Italia.

El chicharrero renunció estar este verano con España en el Mundial de China.