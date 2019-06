Chus Trujillo: “El Tamaraceite ya se ha repuesto del mazazo frente al SCR Peña Deportiva y está preparado para superar al AE Prat"

El Tamaraceite ya ha olvidado el traspiés que supuso la eliminación frente al SCR Peña Deportiva. El conjunto dirigido por Chus Trujillo empató sin goles en el encuentro de ida del segundo cruce de la fase de ascenso a la Segunda División B frente a la Associació Esportiva Prat.

Los blanquiazules buscará ante su afición acceder a la ronda final del 'play-off' en el duelo que tendrá lugar este domingo 16 de junio, a partir de las 12:00 horas, en Juan Guedes. La afición grancanaria se ha movilizado ya para brindar el apoyo a su equipo.



Chus Trujillo habló del encuentro de ida en el Estadi Municipal Sagnier: “Tuvimos un partido duro. El AE Prat es un equipo muy físico, que imprimió al choque un ritmo muy alto, y que ejerció una presión alta. Apenas nos dejaron iniciar el juego con nuestros centrales para llegar con pases limpios al mediocampo. Por ahí sufrimos bastante, porque se impuso su estilo. Tuvimos que optar por jugar más largo y nos partidos demasiado. Nos convertimos en un equipo más abierto, propiciando que nos hicieran daño. La idea era meter mucha gente por dentro, porque pensábamos que por ahí podían sufrir, pero no pudo ser. El guión del partido nos llevó a estar juntos y defendernos”.



Además, el preparador grancanario añadió que “no hubo muchas ocasiones, a pesar de que nos sacaron 18 córrners. Nuestro portero lo resolvió todo con bastante solvencia. Lo cierto es que ellos vivieron mucho tiempo en nuestro campo, tantos saques de esquina dicen del 'pressing' y de asedio del rival, pero no hubo excesivas paradas de mérito de nuestro meta Jonay, aunque algunas de mucho mérito. En el campo hubo un ambiente hostil en el buen sentido de la palabra, en ningún momento sentimos temor ni temimos por nuestra integridad. Sagnier es Un campo bonito, en el que apetece jugar por el buen ambiente que se respira”.



El entrenador blanquiazul resaltó la imagen dada por sus futbolistas en tierras catalanas, aunque considera que el resultado fue más beneficioso para el AE Prat: “Lo más importante es que después del contexto en el que llegábamos a este segundo cruce, con una eliminación a última hora con la SCR Peña Deportiva, y después de haber perdido muchos jugadores por lesión y sanción, salimos contentos con lo mostrado en el recinto de El Prat de Llobregat. Íbamos con la idea de ganar y hacer un gol. Sin embargo, el empate sin goles le da una ligera ventaja a los catalanes, porque si anotan un gol nos obligan a hacer un sobresfuerzo. Estamos contentos porque no nos hicieron gol. Los chicos fueron titanes ante la adversidad y lograron mantener la puerta cero. Lo fácil era abandonarse al recuerdo negativo de la eliminación y no lo hicieron”.



Chus Trujillo alabó la actitud de sus futbolistas, después del mazazo sufrido en tierras ibicencas: “Una vez superado el partido con la Penya Deportiva, vimos que nos tocaba el AE Prat en el segundo cruce hacia la Segunda División B, y ya todo el mundo comenzó a hablar de eso. Como quien dice, no podíamos seguir llorando porque eso nos hubiese llevado a plantarnos en Barcelona perdiendo ya por 1-0. Contamos con un equipo con gente experimentada, que colabora con el cuerpo técnico para pasar el mal trago rápidamente. El resultado frente al AE Prat demuestra que nos hemos repuesto. Los jugadores que entraron sin muchos minutos lo dieron todo y el equipo tiene ganas de pasar a la ronda final”.



Por último, el técnico del Tamaraceite destacó el enfrentamiento de este domingo y manda un mensaje a la afición: “Afrontamos el duelo de vuelta con la necesidad imperiosa de ganar. No daremos mensajes grandilocuentes, ni cogeremos el látigo. Les hemos trasladado a los futbolistas que se trata de un partido más, que hay que ganar ante nuestro público. Desde aquí hago un llamamiento a los aficionados del club y a la Isla porque hay dos equipos, nosotros y Unión Viera, que se están midiendo a escuadras con altos presupuestos a nivel nacional. El público debe estar con nosotros, necesitamos sentir su aliento y que sean el número doce en los duelos decisivos”.