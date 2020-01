Derrota con orgullo del Ciudad de La Laguna Tenerife

El Ciudad de La Laguna Tenerife ha perdido este sábado ante el Lointek Gernika Bizkaia (62-72) en un encuentro que estuvo marcado por la falta de acierto de cara al aro y las pérdidas de balón del conjunto morado.

No obstante, a pesar de que no se encontró fluidez ofensiva, el equipo no bajó los brazos y defendió cada posesión del equipo vasco con mucha intensidad. Además, la jugadora Tanaya Atkinson, si bien no se sintió tan cómoda como en otras ocasiones, volvió a cerrar un recital ofensivo con 24 puntos que le convierten en la máxima anotadora del choque.

El Ciudad de La Laguna empezó un tanto irregular en ataque y sobre todo, muy penalizado por las pérdidas de balón que no desaprovechó el Lointek Gernika Bizkaia, que consiguió separarse hasta 12 tantos en el marcador (8-20). El conjunto morado tuvo una pequeña reacción y consiguió sumar varias canastas para acabar el primer cuarto con un 11-22 en contra.

El segundo periodo comenzó con un Ciudad de La Laguna Tenerife mucho más concentrado y con una gran Astou Traoré, que en su estreno demostró su entrega con el conjunto morado pues nada más salir del banquillo anotó cinco puntos seguidos.

Esto, junto con un triple de Esther Montenegro, puso el marcador en un 19-24 que el Gernika supo contener, pues la diferencia volvió al -10, debido en mayor parte al acierto exterior de Nikolina Milic, la jugadora más dañina del rival con 21 puntos, 10 rebotes y 28 de valoración.Pero el conjunto morado siguió confiando y en un arreón de acierto puso el 31-36 que dio paso al tiempo de descanso.

El Ciudad de La Laguna Tenerife volvió al parqué del Quico Cabrera más convencido en ataque y volvió a apretar filas con una defensa zonal. Pero no tardó el Gernika en resolverla y aprovechar su buen acierto desde el tres. Julie Wojta, con dos triples seguidos, volvió a separar el marcador en un 36-45.

Lyndra Littles y Tanaya Atkinson lo intentaron en ataque, pero el desacierto de cara al aro siguió penalizando y finalmente, el marcador permaneció desfavorable al término del periodo (45-58).

Durante los últimos diez minutos del choque, el curso del mismo fue similar: Desacierto e irregularidad por parte de las moradas y acierto y solidez por parte de las de rojo. No obstante, el conjunto morado mantuvo una gran actitud, peleó cada balón y luchó en todas las defensas y es por ello que el Ciudad de La Laguna mantuvo siempre una distancia alrededor los 10 tantos, a pesar de la buena forma que demostró el rival.

De esta forma, el equipo suma su tercera derrota consecutiva, lo que supone la peor racha de la campaña para el equipo tinerfeño que seguro que se compondrá antes de su próxima cita que tendrá lugar el próximo sábado ante el CB Nissan Alqázeres Extremadura (horario aún por confirmar).

CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE 62

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 72



CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE (62): Pedrals (-), Atkinson (24), Herrera (-), Littles (6), Charles (6).- Montenegro (5), Rodríguez (-), Traoré (-), Bettencourt (8), Diémé (2), Pierre Louis (6), Olano (-).

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA (72): Ocete (4), Wojta (16), Milic (24), Dietrick (6), Roundtree (6).- Lo (2), Aritztimuño (2), Diez (6), Arrojo (4), Molina (8).

ÁRBITROS: Carlos Javier García León, Juan Francisco González Cuervo, Laura Piñeiro Amondaray.

INCIDENCIAS: Pabellón Quico Cabrera. Ante unas 200 personas.