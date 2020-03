El Clarinos estudia la posibilidad de dejar la competición

El presidente del CB Clarinos, Claudio García del Castillo, habló este lunes para los micrófonos de la SER y confirmó que va a pedir "una reunión urgente" al alcalde de La Laguna para abordar la continuidad del proyecto o su desaparición de la élite nacional.

"Nos estamos planteando si seguir o no", avanzó García, quien subrayó que el proyecto es económicamente insostenible. "En julio tenemos que depositar al aval de la próxima temporada y no lo pondremos hacer con la incertidumbre que vivimos en la actualidad", manifestó en los micrófonos de Radio Club Deportivo.

"Si no cerramos patrocinios para la temporada próxima, no podremos seguir. Sería una pena perder la oportunidad histórica de tener un conjunto tinerfeño en la máxima categoría. Pero hay que determinar qué cantidades se van a recibir y trabajar desde mayo para que no se reproduzcan los retrasos en un futuro", indicó.

🔴🏀 El presidente del @CBClarinos en @radioclubSER "Si los problemas económicos continuan, no saldremos en la máxima categoría el año que viene"



Informa @fsuagomhttps://t.co/H127inBkvA — Radio Club Tenerife (@radioclubSER) March 9, 2020

García del Castillo admitió retardos en los pagos a las jugadoras durante esta campaña, pero resaltó que son "auténticas profesionales y siguen haciendo su trabajo", finaliza la nota difundida por la propia emisora de la SER en Tenerife.