El Comité Canario de Disciplina Deportiva da la cautelar a la UD Teror y el Estrella se siente ninguneado

La UD Teror Balompié será, finalmente, el equipo grancanario que dispute la eliminatoria de ascenso al grupo canario de la Tercera División frente al Atlético Paso.

El conjunto de la Villa Mariana recibió la suspensión cautelar, por parte del Comité Canario de Disciplina Deportiva, a la sanción por alineación indebida que dictaminó el Comité de Apelación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, al fallar en favor del CD Doramas, revocando, además, una resolución previa del Comité de Competición y Disciplina.



Las nuevas fechas para la disputa del último emparejamiento hacia el grupo canario están establecidas para el sábado 15 de junio en el Estadio Municipal de El Pino; y el encuentro de vuelta en La Palma, el fin de semana del 22 y 23 de Junio. El Atlético Paso ha mostrado su oposición a algunas de las propuestas de la Federación Canaria para la disputa de la última ronda del 'play-off' de ascenso, al no poder disputar de varios de sus futbolistas por encontrarse lejos de la tierras palmeras por vacaciones concertadas con anterioridad.



El gran perjudicado de esta última decisión del Comité Canario de Disciplina Deportiva ha sido el Estrella, que ya se encontraba preparado la eliminatoria, después de que a comienzos de semana, la Federación Canaria le informara de que sustituía al Teror, por alineación indebida, en el emparejamiento frente al Atlético Paso. El cambio de guión cogió por sorpresa a un cuadro de Raúl Martín, que ya se encontraba de vacaciones, y que tuvo que convocar a sus futbolistas para preparar el duelo frente al cuadro de León Gómez.



El Estrella, en un comunicado emitido este mismo sábado, expresa su desacuerdo por la última decisión tomada y anuncia una defensa jurídica hasta las últimas consecuencias: “Por medio del presente comunicado, quiere mostrar su mas enérgica repulsa ante la situación que estamos viviendo, con respecto a la promoción de ascenso a la tercera división, sintiéndonos a tenor del transcurso de los hechos absolutamente ninguneados, no mostrándose hacia esta institución ni sus miembros, ningún respeto ni consideración”.



“Se ha jugado con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra ilusión y finalmente con nuestra dignidad; enterándonos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, del devenir de los acontecimientos”, se puede leer.

“Quede bien claro que entendemos y respetamos la defensa que el resto de los clubes implicados hacen de sus intereses y derechos y haciendo nosotros uso de los mismos, ponemos en manos de nuestros asesores el proceso personándonos jurídicamente en el mismo a partir de este momento”, se añade.



“Mas allá de los aspectos legales, nos duele comprobar la absoluta desatención que hemos recibido por parte de nuestra federación, (órgano que nos representa), no mostrando hacia este club la sensibilidad que todos merecemos, sabiendo que a instancias de dicho organismo se ha organizado un desplazamiento, se han convocado jugadores que estaban de vacaciones etc. etc., y cuando ya se publican fechas y horarios de la nueva eliminatoria, aún estamos sin recibir ni tan siquiera una llamada telefónica de la federación”, precisa el club de Sardina del Sur.



“El Estrella por medio de su departamento jurídico, se reserva el derecho a interponer las acciones oportunas contra los estamentos implicados y por las vías legales pertinentes, llegando hasta las últimas instancias en defensa de sus intereses”, finaliza.