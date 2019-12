Corviniano Clavijo pide respeto para todos los que forman el tinerfeñismo

Corviniano Clavijo ha publicado una entrada en su blog en la tarde de este martes en la que envía un mensaje pacificador al tinerfeñismo.

“En mi vida, tanto personal como profesional, he llevado como bandera el camino del diálogo, siempre con educación y respeto. Y ese es el que he seguido en este movimiento con el que pretendo conseguir un cambio en favor del CD Tenerife SAD. Y con una actitud que no he variado, a pesar de que algunas personas estén siendo injustas conmigo y con los que formamos esta iniciativa”, se destaca en escrito.

Bajo el título “Diálogo, respecto y tinerfeñismo”, en otro momento Corviniano da un paso al frente al señalar que “en ningún comento comparto, y mucho menos aliento, el que se realicen protestas contra empleados del CD Tenerife. Mi relación con todos los trabajadores de esta institución es muy buena y considero que, más allá de si su trabajo es acertado o no, se debe mantener siempre el respeto y no sobrepasar la línea de la ofensa a las personas”.

“Nunca compartiría que se les faltase al respeto, por lo que deseo que el tinerfeñismo siga expresándose con respeto, educación y fiel a los nobles valores de una afición distinguida, en más de una ocasión, como la mejor de España”, recalca a continuación.

En el escrito, Clavijo insiste en su empeño por liderar un cambio en el CD Tenerife, pues a su entender se precisa de “un club ambicioso, que genere ilusión, con el que se identifique la sociedad tinerfeña y por el que todos los tinerfeñistas sintamos orgullo de pertenencia. Por ello, hace más de un mes tomé la decisión de dar un paso al frente y crear una alternativa al actual consejo de administración del CD Tenerife. ‘Tinerfeñistas’ surge en un momento en el que era necesario actuar por la situación actual del CD Tenerife”.