Cristian López asegura que llega a la UD para quedarse

El delantero alicantino Cristian López ha manifestado este lunes en su presentación con la UD Las Palmas que por su cabeza no pasa estar solo tres meses en el equipo amarillo, tras firmar hasta final de temporada, con opción a una más, cuando la competición regular terminará a finales de mayo y después se disputará la promoción de ascenso a LaLiga Santander.

El jugador heredará el dorsal 17 que dejó Tomas Pekhart y precisamente viene a cubrir una importante carencia en el conjunto de Pepe Mel, que solo tenía a Rubén Castro como claro referente de ataque tras el traspaso del delantero checo al Legia de Varsovia polaco.

López, de 30 años y con una nómada carrera por muchos clubes españoles y extranjeros, ha dicho que su idea es "estar muchos años" en la Unión Deportiva, y ha subrayado que no solo quiere aportar goles como "rematador", sino "mucho trabajo".

Muy feliz e ilusionado y con mas ganas que nunca. Trabajo, trabajo y mas trabajo💛💙⚽️🐥#udlaspalmaspic.twitter.com/pgcR0AOUcD — Cristian Lopez (@crislopez23) March 2, 2020

Su condición de jugador en paro ha sido determinante para poder cubrir una de las fichas libres del equipo amarillo, una vez cerrado el mercado de traspasos entre clubes el pasado 31 de enero. En ese sentido, espera que el tiempo que lleva sin jugar, tras finalizar en enero su relación en el Hatta Club, de Emiratos Árabes, no suponga un hándicap para comenzar a ofrecer un rendimiento inmediato al grupo dirigido por Pepe Mel.

"Tengo ganas de empezar, he trabajado duro y quiero incorporarme lo antes posible para intentar ponérselo difícil al entrenador. Ojalá marque muchos goles, pero el trabajo siempre estará ahí, no me puedo permitir no estar satisfecho conmigo mismo desde el primer hasta el último día que esté aquí", ha subrayado.

Cristian López no esconde que la actual dinámica de la Unión Deportiva -diez partidos seguidos sin ganar en LaLiga SmartBank- no es buena, pero cree que cuando el equipo logre una victoria "todo va a cambiar, sobre todo la confianza, y esperemos que llegue esta semana", el próximo domingo en Gijón ante el Sporting.

El delantero alicantino, quien siempre ha tenido como ídolo al brasileño Ronaldo Nazario, considera "un honor" poder compartir vestuario y equipo con el veterano Rubén Castro, del que cree que será un "espejo" para "seguir aprendiendo".

En el actual plantel, López se congratula de reencontrarse con el defensa Álvaro Lemos, con quien coincidió en el Lens francés.

"Para mí es muy importante tenerlo a él en la plantilla, con el que no he perdido la relación, es como un hermano, pero de todos modos siempre me adapto bien a los equipos a los que voy y no va a haber ningún problema", ha remarcado.

Cristian López destaca que su experiencia por muchos países le ha servido para "crecer como futbolista, pero sobre todo como persona". Asegura haber conocido "otros tipos de fútbol y tácticas", pero también "otras culturas", y eso le hace ver las cosas "diferentes".

En cuanto al objetivo del equipo isleño, a falta de doce jornadas para acabar la temporada y en mitad de la clasificación, equidistante -cinco puntos- de los puestos de promoción de ascenso y de descenso a Segunda B, cree que 36 puntos en juego "son muchos" para "cambiar todo", pero prefiere afrontar cada partido "como si fuera el último, como una final".

Cristian -como lucirá en su camiseta, sin apellido- ha sido presentado por Toni Otero, secretario técnico de la UD Las Palmas, quien ha despejado todas las preguntas referentes a la dimisión, el pasado sábado, del italiano Rocco Maiorino como director deportivo de la entidad, y a una posible mala relación personal con él.

"A mí, oficialmente, el consejo de administración no me ha dicho los motivos de su dimisión, él sabrá lo que ha pasado. He mantenido con él una relación profesional. Cuando llevas las relaciones personales al trabajo, nos podemos equivocar. Todo lo demás son dimes y diretes", ha relatado.

De igual manera, tampoco se ha pronunciado sobre el posible regreso de Luis Helguera para ocupar la vacante dejada por Maiorino."El consejo tendrá que tomar una decisión, no puedo decir si viene Luis o quién viene, porque lo desconozco", ha zanjado el dirigente gallego.