Cuenta atrás para la salida de la ARC

Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana la salida 34 de la regata transoceánica a Atlantic Rally for Cruisers (ARC), un clásico en la agenda de eventos del mes de noviembre de la bahía capitalina.

Este domingo el muelle deportivo y la avenida marítima volverá a reunir a un público numeroso para despedir a los navegantes y deleitarse con el espectáculo multicolor de velas, destaca este viernes un comunicado del Consistorio capitalino.

En torno a unas 200 embarcaciones participan en esta emblemática prueba, que ya tuvo el pasado 10 de noviembre su primera salida, la ARC Plus, cuyos barcos cruzaron la línea de salida desde Mindelo (Cabo Verde) a mediodía de este jueves.

Los dos rallys náuticos tienen previsto encontrarse de nuevo en el Atlántico en su travesía hacia el Caribe.

La salida de la ARC desde Las Palmas de Gran Canaria está prevista en tres bloques a partir de las 12.00 horas, en una línea imaginaria a la altura del parque San Telmo, aunque los veleros se despedirán del muelle deportivo momentos antes en medio de un ambiente festivo al que cada año se suman familiares de los regatistas, residentes y turistas.

En el mediodía dominical saldrá la División Multicascos y la Openm a las 12:15 horas se dará la salida de los yates de la División Regatta y, a las 12:30, será el turno para la División Cruceros.

A busy first day yesterday for the ARC+ team as rally check in opened its doors! It's been great to welcome almost 40% of the fleet so far and we're looking forward to an exciting programme in Las Palmas #ARCRally#ARCPlus#ARC2019https://t.co/bCxryIqwcbpic.twitter.com/eF5heYyP8f — World Cruising Club (@ARCrally) November 1, 2019

El Ayuntamiento colabora con el Patronato de Turismo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la organización de la prueba, recuerda la nota.

Además, la Concejalía de Turismo ha instalado una oficina de información turística junto a las dependencias de la ARC para facilitar a los navegantes orientación para el disfrute de los atractivos que ofrece la ciudad y la isla en esta época, su oferta de ocio, cultural, compras o de restauración.

Se han distribuido en estas fechas asimismo entre los participantes folletos con ofertas de excursiones guiadas y experiencia de ocio y deportivas.