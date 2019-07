Drolé llega a la UD Las Palmas por consejo de Samuel Eto'o

El jugador costamarfileño Jean Armel Drolé ha manifestado este sábado en su presentación oficial que aceptó la oferta para jugar cedido un año en la UD Las Palmas por consejo del delantero camerunés Samuel Eto'o, al que conoció en su etapa en el Antalyaspor de Turquía.



Drolé llega a préstamo, aunque el club grancanario dispondrá de una opción de compra al final de la temporada 2019-2020.



El atacante africano se ha expresado en francés -no habla español- y ha dejado claro que entre las ofertas que manejaba vio como una "oportunidad" la de Las Palmas para jugar en el fútbol español, aunque tenga que hacerlo en la Segunda División.



"Cuando conocí el proyecto de Las Palmas, lo vi como una ocasión que tenía que aceptar. Jugué con Samuel Eto'o en Turquía y me habló mucho del fútbol español. Me dijo tantas cosas buenas que era una oportunidad para disfrutarla", ha dicho este mediodía.



Drolé asegura estar "físicamente bien" y deseando encontrarse con sus nuevos compañeros para empezar a trabajar con "humildad" para tratar de hacer "una buena temporada" en LaLiga 1/2/3.



El extremo se ha referido al drama que debió superar cuando abandonó su país tras el fallecimiento de sus padres para enrolarse en el Perugia italiano, donde vivió "una maravillosa aventura" durante un año y medio, antes de dar el posterior salto a Turquía.



"El fútbol ha hecho que vuelva a recuperar la sonrisa, y también me ha permitido poder formarme como persona", ha respondido.



Por su parte, el director deportivo del club isleño, el italiano Rocco Maiorino, ha subrayado que Drolé tiene unas características que faltaban en la actual plantilla de la UD Las Palmas, como "rapidez, desborde y versatilidad".



El dirigente ha añadido que la posición donde más cómodo se encuentra el jugador de Costa de Marfil es como "extremo izquierdo", aunque también puede actuar en la banda derecha e incluso como segundo delantero.



Además, ha destacado que pese a su juventud -cumplirá 22 años el 18 de agosto, día del primer partido liguero ante el Huesca-, Drolé cuenta con "experiencia internacional" tras su paso por Italia, Turquía y como integrante de la selección sub'20 de su país.



"Es un jugador que va a ser muy importante para nosotros, y el que mejores condiciones tenía, el mejor fichaje que podíamos hacer entre todos los jugadores que hemos visto junto al cuerpo técnico", ha precisado Maiorino.



Con respecto al capítulo de salidas -con Drolé, Las Palmas tendrá a 34 jugadores, cuando aspira a dejar la plantilla en 22-, el dirigente ha insistido en que queda "mucho" para el cierre del mercado, el próximo 2 de septiembre, y que tienen muy "claro" los futbolistas que quieren sacar, pero dependen del mercado.



"Estamos trabajando en las salidas, estamos a punto de hacerlas, pero no podíamos perder la oportunidad de fichar a este jugador -Drolé-, que ha esperado con paciencia por nosotros. Seguro que al final de la ventana de mercado, Las Palmas va a tener un equipo competitivo", ha concluido Maiorino.